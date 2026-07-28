Galilea Montijo sufre parálisis facial en gala de LCDLF

La reciente aparición de Galilea Montijo en la primera gala de la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México" desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre su rostro.
Los espectadores notaron cambios significativos en su expresión facial, lo que rápidamente generó rumores sobre una posible parálisis facial, un tema que la conductora ya había abordado previamente en relación con procedimientos estéticos.
Desde hace meses, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán por su apariencia. En marzo, explicó públicamente que se sometió a un procedimiento no quirúrgico para levantar una de sus cejas, lo que le causó una inflamación temporal.
- Más tarde, ante la persistencia de los cuestionamientos sobre su físico, la presentadora hizo un llamado a respetar su privacidad, declarando: "Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico".
Usuarios de redes sociales afirmaron que Galilea Montijo mostraba dificultades al sonreír, y que su boca parecía inclinarse notablemente hacia un lado.
Estas observaciones se convirtieron en el combustible para la teoría de que la conductora podría estar experimentando una parálisis facial, una condición que afecta la movilidad de los músculos del rostro.
Los comentarios sobre la apariencia de Montijo no surgieron únicamente con la gala. Días antes del evento, ya circulaban publicaciones donde los internautas señalaban que la presentadora hablaba "con la boca de lado" o que su rostro presentaba una movilidad reducida.
Impactante vestido
El esperado estreno de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" la noche del domingo consagró a Galilea Montijo como la indiscutible protagonista de la noche gracias a una audaz elección de vestuario.
La reconocida conductora acaparó todas las miradas y conversaciones en las plataformas digitales al aparecer con un impactante vestido fluorescente que desafió las convenciones de la moda televisiva.
Desde el momento en que pisó el escenario, Galilea Montijo deslumbró al público y a la audiencia con una pieza única, diseñada por el talentoso Iann Dey.
Este atuendo no era un vestido común, sino una creación elaborada íntegramente con fibra óptica, lo que le permitía emitir una luz propia y vibrante, transformando su presencia en un espectáculo visual en sí mismo.
La propuesta tecnológica y futurista iluminó cada rincón del set, estableciendo un tono innovador para el inicio del popular reality show.