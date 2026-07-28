 Galilea Montijo sufre parálisis facial en gala de LCDLF
Farándula

VIDEO. Galilea Montijo sufrió parálisis facial en plena gala de LCDLF

Los retoques estético a los que se ha sometido la presentadora le están cobrando fractura y durante su intervención en La Casa de los Famosos se robó la atención por los extraños movimientos de su rostro.

Compartir:
Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La reciente aparición de Galilea Montijo en la primera gala de la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México" desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre su rostro.

Los espectadores notaron cambios significativos en su expresión facial, lo que rápidamente generó rumores sobre una posible parálisis facial, un tema que la conductora ya había abordado previamente en relación con procedimientos estéticos.

Desde hace meses, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán por su apariencia. En marzo, explicó públicamente que se sometió a un procedimiento no quirúrgico para levantar una de sus cejas, lo que le causó una inflamación temporal.

  • Más tarde, ante la persistencia de los cuestionamientos sobre su físico, la presentadora hizo un llamado a respetar su privacidad, declarando: "Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico".

Usuarios de redes sociales afirmaron que Galilea Montijo mostraba dificultades al sonreír, y que su boca parecía inclinarse notablemente hacia un lado.

Estas observaciones se convirtieron en el combustible para la teoría de que la conductora podría estar experimentando una parálisis facial, una condición que afecta la movilidad de los músculos del rostro.

Los comentarios sobre la apariencia de Montijo no surgieron únicamente con la gala. Días antes del evento, ya circulaban publicaciones donde los internautas señalaban que la presentadora hablaba "con la boca de lado" o que su rostro presentaba una movilidad reducida. 

Foto embed
Galilea Montijo - Instagram

Impactante vestido

El esperado estreno de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" la noche del domingo consagró a Galilea Montijo como la indiscutible protagonista de la noche gracias a una audaz elección de vestuario.

La reconocida conductora acaparó todas las miradas y conversaciones en las plataformas digitales al aparecer con un impactante vestido fluorescente que desafió las convenciones de la moda televisiva.

Desde el momento en que pisó el escenario, Galilea Montijo deslumbró al público y a la audiencia con una pieza única, diseñada por el talentoso Iann Dey.

Este atuendo no era un vestido común, sino una creación elaborada íntegramente con fibra óptica, lo que le permitía emitir una luz propia y vibrante, transformando su presencia en un espectáculo visual en sí mismo.

La propuesta tecnológica y futurista iluminó cada rincón del set, estableciendo un tono innovador para el inicio del popular reality show.

En Portada

Autoridades mantienen monitoreo tras sismo de magnitud 6.2 t
Nacionales

Autoridades mantienen monitoreo tras sismo de magnitud 6.2

06:25 AM, Jul 28
Servicio de transporte de Antigua Guatemala sigue suspendidot
Nacionales

Servicio de transporte de Antigua Guatemala sigue suspendido

08:33 AM, Jul 28
Incendios vehiculares: Autopatrulla policial y vehículo híbrido afectadost
Nacionales

Incendios vehiculares: Autopatrulla policial y vehículo híbrido afectados

07:04 AM, Jul 28
Francia anuncia a Zinedine Zidane como nuevo seleccionadort
Deportes

Francia anuncia a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador

07:03 AM, Jul 28
Videos captan el momento exacto del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió Japónt
Internacionales

Videos captan el momento exacto del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió Japón

07:31 AM, Jul 28

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar