 Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia
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Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia

"Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible", reprochó Trump.

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Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia, EFE
Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves que podría retirar las tropas de EE. UU. desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió Trump.

Sobre Alemania, consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz."Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó.

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Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia - EFE

Trump, quien ha mostrado en numerosas ocasiones su descontento con la OTAN por no colaborar con EE. UU. en le guerra de Irán, anunció el miércoles que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", decisión que ahora valora extender a otros países de la Alianza Atlántica.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha mostrado su descontento con países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes.

El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EE. UU. se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

EE. UU. tiene unos 3 mil 200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón.

España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35 mil) y de Italia (unos 12 mil).

*Con información de EFE

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