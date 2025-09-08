María Marta Castañeda enfrenta audiencia por ataque contra fiscal

María Marta Castañeda Torres, pareja del líder de la pandilla del Barrio 18 Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", fue trasladada en horas de la mañana de este lunes 8 de septiembre a la torre de tribunales para comparecer en la audiencia en la que se dilucidará su situación legal por su presunta vinculación con el ataque contra una fiscal del Ministerio Público (MP).
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de agentes Élite del Sistema Penitenciario, la sindicada fue ingresada a la sede de justicia, en la Ciudad de Guatemala, donde fue puesta a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo "A", ubicado en el nivel 14.
También fueron trasladados a la sala los otros sindicados en el caso. Se trata de Daniel Castro, Walfred Leiv y Jairon Mendoza, alias "Tortuga", a quienes se les atribuyen distintos delitos.
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, tomando en cuenta que el expediente se encuentra bajo reserva judicial.
Los sindicados en este caso son: Castañeda Torres, Daniel Castro, Walfred Leiva, Jairon Mendoza, alias Tortuga; y otra persona más. Los cuatro primeros comparecieron en tribunales, pero el otro implicado participó por medio de videoconferencia.
El Ministerio Público los vincula con el segundo ataque perpetrado contra la fiscal Miriam Reguero. El hecho ocurrió en marzo de 2024, en cercanías del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) zona 9, y dejó como saldo a la delegada de la fiscalía herida y cobro las vidas de su madre y de un guardia de seguridad.
Tras finalizar la audiencia, Castañeda Torres brindó unas breves declaraciones a los periodistas que esperaban conocer información sobre lo ocurrido en la sala. Al preguntarle cómo le fue, respondió: "bien, bien".
Con respecto a cómo finalizó la audiencia, evitó dar detalles, pues señaló que se encuentra bajo reserva. Sin embargo, se conoció que mañana se retomará el seguimiento del caso para dilucidar la situación legal de estas cinco personas.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.