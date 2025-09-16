Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en España

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció sobre el nombramiento de Jorge Skinner-Klée Arenales, como Embajador de la República de Guatemala en España, quien es señalado de formar parte del lobby en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El presidente Bernardo Arévalo dijo que se trata de una rotación en servicio diplomático, y dijo que "no se duda que va cumplir las instrucciones que se le den".
"El nombramiento del embajador Skinner-Klée es parte de una rotación que se da en el servicio diplomático de manera regular y continua entre los embajadores de carrera, él estaba de servicio en Austria, anteriormente estuvo en otros lugares, ha estado en Alemania, en la OEA, es un embajador de carrera, llegó al puesto en España, donde no teníamos embajador y era necesario cubrir... Es parte de las rotaciones normales que suceden en el servicio diplomático", respondió el mandatario al ser cuestionado sobre en la conferencia La Ronda.
Al ser consultado nuevamente sobre la permanencia de Skinner-Klée Arenales, el mandatario Arévalo descartó remover del cargo al embajador.
Expulsó a CICIG
Skinner-Klée Arenales, fue representante permanente ante las Naciones Unidas, bajo la dirección de la entonces Canciller, Sandra Jovel, en la presidencia de Jimmy Morales, que dio fin a la CICIG.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los Estados Unidos, determinó que la CICIG se enfrentó a un gobierno que se oponía a su misión, cuando la comisión comenzó a acercarse a ellos mismos, familiares, colegas y políticos cercanos.
"A principios de enero de 2019, el presidente Morales terminó abruptamente el mandato de la CICIG sin tener en cuenta prematuramente la voluntad declarada del tribunal supremo de la nación (CC) e instigando un enfrentamiento constitucional", indica el informe.
Dicho informe del CRS, recordó que Jimmy Morales "estableció una tolerancia cero a la corrupción como un pilar fundamental del enfoque de políticas de su gobierno... Solicitó la extensión de la CICIG hasta 2019, y dijo que antes de dejar el cargo volvería a extender el mandato hasta 2021. Sin embargo, cuando él, su hermano, su hijo y los miembros de su círculo más cercano se convirtieron en objetivos de investigación, trató de debilitar y ahora expulsó a la CICIG".
El gobernante "desafió dos fallos de la Corte", en relación con lo resuelto por la CC a favor de que Iván Velásquez ingresara al país y de la no cancelación del mandato de la CICIG.
Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89,7*