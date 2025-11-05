FECI allana sedes de Conalfa: Últimas Noticias

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), implementó este miércoles 5 de noviembre un operativo con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), en seguimiento a una investigación relacionada con posibles anomalías en el manejo de programas a cargo del Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa).
De acuerdo con la información compartida por el ente investigador, están en desarrollo nueve diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en varias sedes municipales del Conalfa en municipios del departamento de Escuintla.
"Los operativos se realizan en seguimiento a una auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas. (...) La denuncia incluye a 238 coordinadores municipales de los 22 departamentos", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.
Indicó que en el informe de auditoría se estableció que de 917 personas que fueron inscritas en procesos de alfabetización, varias habían fallecido antes de ser registradas y otras fallecieron durante el proceso.
* Le puede interesar:
Acerca del Conalfa
El Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) es una institución estatal de Guatemala creada en 1986 con el objetivo de erradicar el analfabetismo y promover la educación básica entre jóvenes y adultos que no tuvieron acceso al sistema escolar formal. Su funcionamiento se basa en la coordinación de programas y proyectos educativos dirigidos a comunidades rurales e indígenas, priorizando el uso de metodologías bilingües e interculturales.
Conalfa trabaja de manera descentralizada, mediante comités departamentales y municipales, que articulan esfuerzos con organizaciones comunitarias, voluntarios y docentes para impartir clases de lectoescritura en diversos idiomas mayas, además del español.
El comité desarrolla campañas nacionales de alfabetización que incluyen la capacitación de alfabetizadores, la elaboración de materiales educativos adaptados a los contextos locales y el seguimiento del progreso de los participantes. Asimismo, impulsa programas de postalfabetización, con el fin de consolidar los aprendizajes y fomentar la continuidad educativa y productiva de los beneficiarios.