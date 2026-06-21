Los heridos del accidente de autobús en Chichicastenango

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales identificó a cuatro de los heridos por el accidente de autobús en el Molino de El Tesoro, la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026. El vocero de la entidad de socorro, Mario Upún, indicó que todavía no han confirmado la cantidad de personas lesionadas, porque varios ocupantes del vehículo de transporte de pasajeros optaron por salir de la hondonada por sus propios medios.
Cabe destacar que dentro de los lesionados figura un hombre de nacionalidad colombiana, quien fue identificado como Luis Ángel Torres Cobedo, de 41 años.
Bomberos Municipales Departamentales y Bomberis Voluntarios confirmaron el rescate y traslado de varios heridos, desde el lugar del accidente del autobús, hasta al Centro de Atención Permanente de Chichicastenango y a la emergencia del Hospital Regional de Quiché.
Aseveraron que los primeros identificados son:
1- Juana Reynoso Raymundo de 32 años
2- Pedro Ramírez Corio de 22 años
3- Pedro Alexander Duar Coro de 26 años
4- Luis Angel Torres Cobedo de 41 años, de nacionalidad Colombiana.
También consulte: Según el relato de los cuerpos de rescate, una de las víctimas falleció mientras era llevada a un centro asistencial.
Autobús sin víctimas fatales
El portavoz del referido cuerpo de rescate confirmó que el accidente de tránsito no causó personas fallecidas. Únicamente personas lesionadas que están siendo atendidas en el lugar del percance.
Se espera que en breve se actualice el número de personas heridas y se logre identificar a más afectados por el accidente del autobús.
Los Bomberos Voluntarios también acudieron al lugar del accidente de tránsito y reportaron haber atendido a varias personas, quienes viajaban como pasajeros de la unida de transporte. Este cuerpo de rescatistas compartió imágenes de la unidad de transporte que cayó en el barranco, en las fotos se puede observar que el vehiculo cubre la ruta de Quiché, Joyabaj y Santa Lucía Cotzumalguapa.