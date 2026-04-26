Flujo de la Infidelidad: Descubre lo que Debes Saber

Un video publicado en TikTok por un doctor encendió el debate en redes sociales luego de que el especialista asegurara que el "flujo de la infidelidad" no es un mito. Un doctor afirmó que es una infección de transmisión sexual con nombre clínico: tricomoniasis.
La afirmación generó millones de reacciones y reabrió una conversación que va mucho más allá de la desconfianza en pareja, pues detrás de ese término popular hay una realidad médica que conviene conocer. La tricomoniasis es causada por un parásito microscópico llamado Trichomonas vaginalis y es considerada una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo.
Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se registraron 156 millones de nuevos casos entre personas de 15 a 49 años a nivel global. A pesar de su prevalencia, es también una de las menos comentadas, en parte porque la mayoría de quienes la portan no presentan síntoma alguno.
Y precisamente ahí radica el nudo del asunto. Alrededor del 70% de las personas infectadas no presentan signos ni síntomas, o que convierte a muchos en portadores silenciosos que transmiten el parásito sin saberlo. En los hombres, la situación es aún más marcada: aproximadamente el 77% de los varones atraviesan la infección sin ningún signo clínico.
Más del flujo de la infidelidad
Esto significa que una persona puede haber contraído y transmitido la infección dentro de una relación estable, lo que da pie al término popular que el médico utilizó en su video. En las mujeres, los síntomas son más evidentes cuando aparecen. Van desde ninguno hasta un flujo vaginal amarillo-verdoso, espumoso y abundante con olor fuerte, acompañado de dolor en la vulva y molestias al orinar.
En los hombres, cuando se manifiesta algo, suele ser una irritación leve o pequeñas molestias al orinar, síntomas tan sutiles que pasan fácilmente desapercibidos. El diagnóstico no puede hacerse a ojo. Es imposible confirmar la tricomoniasis basándose únicamente en los síntomas.