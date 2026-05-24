 Higiene Menstrual: Lo Que Debes Saber Sobre Tu Periodo
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¡Día de la higiene menstrual! Lo que nadie te ha dicho de tu periodo

Cólicos, cambios de humor, fatiga: descubre qué ocurre en tu cuerpo esos días que te hacen sentir diferente.

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Higiene menstrual, Higiene menstrual
Higiene menstrual / FOTO: Higiene menstrual

Muchos no lo saben, pero tu periodo es mucho más que solo sangrado que tienes cada mes.  Cuando bajan los niveles de estrógenos y progesterona, el endometrio que recubre el interior del útero se desprende y se expulsa a través de un sangrado vaginal.

Pero lo que sucede en tu cuerpo durante esos días va más allá de lo visible y aquí te lo contamos.  Los cambios de humor son completamente normales durante tu ciclo menstrual, así como esa fatiga inexplicable.

La fatiga suele ser el resultado de la rápida caída de los niveles hormonales conforme tu período se acerca. Incluso tu piel reacciona: alrededor de la mitad de todas las mujeres notan un aumento en el acné aproximadamente una semana antes de que comience su período, principalmente por los cambios hormonales naturales asociados con el ciclo reproductivo femenino.

Esos dolores que sientes en el abdomen y los ovarios no están en tu cabeza. El dolor abdominal es uno de los síntomas premenstruales más comunes que aparece justo antes de la llegada de la regla y se mantiene durante sus primeros días. Tampoco es coincidencia que tus senos se hinchen y duelan: los niveles de progesterona hacen que las glándulas mamarias se agranden y se hinchen, haciendo que los senos se sientan adoloridos e inflamados justo antes o durante tu período.

Más que un periodo

Cada mujer es única y sus ciclos menstruales pueden diferir en duración, regularidad y síntomas, por eso lo que experimenta tu amiga puede ser completamente diferente a lo tuyo.  Lo importante es que entiendas que tu cuerpo no está actuando raro: está haciendo exactamente lo que debe hacer cada mes. Conocer qué sucede en tu interior te permite cuidarte mejor y validar lo que sientes durante estos días.

Lo que comenzó como una iniciativa enfocada en inspirar a adolescentes guatemaltecas, hoy se convierte en uno de los proyectos de impacto social y educativo más ambiciosos dirigidos a niñas y jóvenes en el país.

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