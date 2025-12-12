Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad

La Navidad 2025 está cada vez más cerca y, con ella, llegan las tradicionales decoraciones festivas que cientos de usuarios adoptan no solo en sus hogares o vehículos, sino también en sus dispositivos electrónicos. Aunque Santa Claus suele ser la figura más asociada con estas fechas, la popularidad del Grinch, personaje creado por Dr. Seuss, se ha consolidado en los últimos años gracias a su presencia en cine y animación.
Este interés renovado ha dado paso al llamado "modo Grinch" en WhatsApp, una tendencia viral entre los cibernautas que consiste en personalizar la aplicación de mensajería con imágenes y elementos inspirados en el icónico personaje verde. La configuración es sencilla y permite adaptar iconos, fondos y teclado para lograr una temática completa.
Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp
A continuación, se detallan los pasos recomendados para personalizar la aplicación:
1. Cambiar el ícono de WhatsApp
- Descarga una imagen del Grinch en formato PNG.
- Instala Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones.
- Establece Nova Launcher como lanzador predeterminado.
- Mantén presionado el ícono de WhatsApp, selecciona "Editar" y elige la imagen guardada para reemplazar el icono original.
2. Cambiar el fondo de pantalla en los chats
- Accede a Ajustes en WhatsApp pulsando los tres puntos del menú.
- Entra a la sección "Chats" y selecciona "Fondo de pantalla".
- Elige una imagen vertical del Grinch previamente guardada en tu galería y aplícala como fondo de tus conversaciones.
3. Personalizar el teclado
- Descarga una imagen horizontal del Grinch en formato PNG.
- Abre cualquier chat para desplegar el teclado.
- Accede a Ajustes, selecciona "Tema", luego "Mis temas" y carga la imagen descargada.
- Si tu teclado no permite esta función, instala Gboard desde la Play Store para habilitar la personalización con imágenes.
El "modo Grinch" continúa sumando adeptos y se posiciona como una de las tendencias festivas más populares entre usuarios de WhatsApp en esta temporada, ofreciendo una forma creativa de vivir la Navidad directamente desde el móvil.