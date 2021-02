Klopp: “Es poco probable que Van Dijk regrese esta temporada”.

Tras haber anunciado el lunes que Joel Matip no volvería a jugar esta temporada, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó este martes que es igualmente “poco probable” que se vea a Virgil van Dijk en los terrenos esta campaña 2020-2021.

“Por el momento, verdaderamente nadie, ni un médico ni nadie, me ha dicho que haya una posibilidad de que Virgil vuelva a jugar esta temporada”, afirmó el técnico en una rueda de prensa antes de recibir al Brighton el miércoles en Premier League.

“No quiero decir que sea absolutamente imposible, pero es poco probable”, precisó.

Jürgen Klopp today clarified that Virgil van Dijk is unlikely to play again in 2020-21.

La cuestión había sido planteada al técnico alemán cuando el Liverpool debe pronto ofrecer una lista actualizada de jugadores que el club puede alinear en Premier League y en Liga de Campeones.

Lesionado en un ligamento de una rodilla, el defensa central figuraba en las dos listas a inicio de temporada.

“Nadie me ha dicho que eso pueda cambiar. Si tenemos sitio en la lista para la Liga de Campeones, Virgil estará (…) porque creemos en los milagros de vez en cuando”, lanzó Klopp.

It’s official! 😎 @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊

También privado de Matip, pero igualmente de Joe Gomez y Fabinho, que podría regresar pronto, en el eje de la defensa, Liverpool tuvo que hacer uso de los inexpertos Rhys Williams y Nathaniel Philipps, así como de Jordan Henderson, que tuvo que bajar su posición.

Pero los Reds ficharon el lunes, en las últimas horas del mercado de enero, a dos defensas para consolidar este sector.

Ben Davies, de 25 años, procedente de Preston North End (Championship), fue fichado por unos 2,5 millones de dólares, mientras que el defensa internacional turco Ozan Kabak (20 años) fue prestado con opción de compra por Schalke.

"The opportunity that is in front of me is incredible. I’d be silly to not make the most of it and learn off the players." 💪

🎥 The first exclusive interview with @BenDavies1108 is now available to watch on @LFCTV GO…

