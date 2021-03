Pese a haber sido difamado, Guardiola no señala a Bartomeu

Después del triunfo frente al Wolverhampton en la Premier League, el exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, rompió el silencio y habló del caos que rodea al club azulgrana.

El Barça atraviesa uno de los momentos más complicados en su historia, no solo porque el equipo va en picada y no ha sumado títulos internacionales en los últimos años, si no porque previo a las elecciones a nuevo presidente del club, se dio la detención de su exdirigente.

Pep Guardiola opinó sobre el caso de Bartomeu y dijo que está ansioso por las próximas elecciones en el seno azulgrana.

Las palabras de Guardiola

Sobre el caso del expresidente, dijo: “Sé que es una situación incómoda y espero que termine bien. Él (Bartomeu) es inocente hasta que la corte demuestre lo contrario”, dijo en la conferencia posterior al partido que el City le ganó al Wolverhampton, por la Premier League.

Cabe recordar que Pep fue uno de los personajes difamados por la empresa que contrató Bartomeu en su momento.

“Lo único que me importa ahora es que en una semana tendremos un nuevo presidente. Quería felicitar a los tres candidatos por la campaña y por afrontar el momento complicado que vive todo el planeta y en Barcelona especialmente por varias razones que todos sabe”, agregó.

Además, Guardiola, que nunca ha ocultado su preferencia por el Barcelona, envió un mensaje a todos los socios.

“Espero que la mayor cantidad de gente pueda votar para elegir el presidente correcto, que liderará este club increíble. Para mí es el mejor club del mundo por el lazo sentimental y estoy seguro que el Barcelona volverá más fuerte en un corto plazo. Estoy ansioso de las elecciones del próximo domingo”, finalizó.

La misión del nuevo presidente

El club azulgrana celebrará sus nuevas elecciones el próximo 7 de marzo, con la esperanza de que las nuevas autoridades limpien la mala imagen que ha tenido en los últimos años.

Los tres candidatos a suceder a Josep Maria Bartomeu, quien renunció en octubre pasado, son: Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font.

Y la primera misión, casi imposible, para el que gane, será intentar retener al mejor jugador que ha tenido el club en su historia, Lionel Messi.