Charles Fernández y Sophia Hernández participarán en la final de la Copa Mundial de pentatlón moderno

La Unión Internacional de Pentatlón Moderno ha anunciado la lista de los 72 atletas que tendrán derecho a participar en la final de la Copa Mundial de pentatlón moderno UIPM 2021.

En ella aparecen los guatemaltecos Charles Fernández, en la rama masculina y quien ya obtuvo su pase a las justas olímpicas de Tokio, y Sophia Hernández en la rama femenina.

Fernández tiene su participación asegurada gracias a que aparece en el puesto 15 de la lista de los finalistas que competirán en el evento, que se realizará de 13 al 16 de mayo en Székesfehérvár, Hungría.

Mientras que Hernández, logró obtener su cupo por estar ranqueda en la posición 36. tras el retiro de la rusa Adelina Ibatullina y la coreana Sunwoo Kim.

📢 UPDATE 📢

We can confirm 3⃣ more athletes have benefited from withdrawals to qualify for next week's #WorldCupFinal 🇭🇺

♂️ James Cooke 🇬🇧

♀️ Mariana Arceo 🇲🇽

♀️ Sophia Hernandez 🇬🇹

Bravo Mexico 🇲🇽 on maximum 6⃣ selections

Full list of qualifiers 👉 https://t.co/fh5q7PWXp7 pic.twitter.com/OEFlNnOH1x

— UIPM – World Pentathlon (@WorldPentathlon) May 4, 2021