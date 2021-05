Diputados se pronunciaron con relación a la adquisición de vacunas Sputnik V por parte de Guatemala y señalaron posibles ilegalidades en el proceso.

También solicitaron al Ministerio de Salud garantizar la efectividad de las dosis por medio de un análisis en laboratorios.

Guatemala recibió este miércoles un lote de 50 mil dosis del inmunizador de fabricación rusa.

Este forma parte de las 16 mil dosis negociadas con el fabricante, de las cuales ya se pago la mitad.

Documento sin traducir ni apostillar

El diputado Cristian Alvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), llevó a cabo hoy una citación al viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, para darle seguimiento al tema de la compra de vacunas rusas contra el Covid-19.

Durante la actividad, el funcionario compartió que se envió una carta a Rusia en la que se externó preocupación de parte de Guatemala por el tema del atraso en la entrega de las dosis, pues se había anunciado su llegada para la semana pasada.

Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, no ha habido respuesta a la preocupación enviada a través de la nota diplomática.

“Casi seis días después no tenemos respuesta”, expuso en tanto el parlamentario.

Asimismo, dijo sentirse preocupado porque a su criterio el documento firmado para la adquisición de la vacuna rusa no es legal por no haber sido traducido y no estar apostillado.

“Es decir, el documento tal cual está hoy firmado, en Guatemala no tiene ninguna validez legal, porque no sabemos si las firmas de verdad fueron puestas por las personas que dicen ser, por eso se acostumbra apostillar los documentos en las embajadas”, agregó.

#EUNacionales En una citación llevada a cabo por el diputado @_cristiangt Álvarez de CREO, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, dijo que se envió una carta a Rusia en el que se externó preocupación de Guatemala por el tema de las vacunas anticovid. pic.twitter.com/VtcE2K7fPX — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) May 5, 2021

De igual forma, explicó que el representante de la Cancillería confirmó que en una comunicación con el director ruso para asuntos de América Latina se mencionó que la negociación se tiene que dar con el Fondo Ruso de Inversión y no con la empresa Human Vaccine.

El ministerio de Relaciones Exteriores no estaba enterado de que se negoció con esta compañía, así que hay que investigar por qué la ministra de Salud, Amelia Flores, tomó una decisión sin consultarle a la cancillería sobre el tema, agregó.

A su criterio, “pareciera ser que lo que están haciendo es un negocio a la carrera, con muchas sombras y pocos resultados para el país”.

Ministra debe confirmar calidad de las vacunas

Mientras tanto, el diputado Orlando Blanco, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se refirió al arribo de las 50 mil dosis de la vacuna Sputnik V.

Indicó que saluda cualquier monto de vacunas aunque, en su opinión, el que llegó hoy es insignificante para la demanda que se tiene como país.

“Se debe vacunar unos 11 millones de guatemaltecos solo en 2021 y para ello se requiere que se suscriban los contratos correspondientes”, mencionó.

El legislador dijo que ya se comprometieron 8 millones de dosis, que ya fueron pagadas desde hace más de un mes, y hoy están enviando únicamente 50 mil.

“Se sabe que tienen gran demanda y compromisos con alrededor de 66 países a nivel mundial y eso les está impidiendo hacer las entregas. Pero ellos tienen un contrato con el Estado de Guatemala que deben de cumplir”, añadió.

#EUCoronavirus Diputado Orlando Blanco se refiere al arribo de las 50 mil dosis de la vacuna Sputnik V | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/Ty46ClJdSu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 5, 2021

Por aparte, Blanco expresó su preocupación por dos temas específicos. Uno de estos, la cadena de custodia, pues apuntó que el ministerio de Salud no ha preparado las condiciones en cuanto a la refrigeración por si se diera en algún momento la llegada masiva de vacunas.

El otro punto es el relacionado con la calidad y eficacia de las dosis de Sputnik V, pues a criterio del parlamentario, debe hacerse un análisis para constatar que sean idóneas.

A su criterio, Flores debería tomar un amuestra de las vacunas que ingresaron y enviarla al Laboratorio Nacional de Salud o trasladarla a un laboratorio de nivel 4.

“La ministra se está negando a una obligación que tiene como funcionaria y es verificar que la vacuna tiene las especificaciones correspondientes y garantiza los niveles de inmunidad que dice tener”, refirió.

#EUCoronavirus Guatemala recibió este miércoles el primer lote de vacunas Sputnik V, fabricadas en Rusia y aplicadas para reducir el impacto del Covid-19. Más información ► https://t.co/OR0UmWdUlO pic.twitter.com/pybRMhxnpy — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 5, 2021

* Con información de Francisco Pérez y Edwin Bercián, Emisoras Unidas 89.7