“Termine de bañarse”, jueza regaña a abogado por salir sin ropa en audiencia (VIDEO)

Durante una audiencia judicial que se llevó a cabo de forma virtual, de forma accidental, un abogado apareció desnudo en cámaras mientras se secaba con una toalla.

Lo anterior causó molestia en la jueza a cargo del caso y en las personas que estaban conectadas a la audiencia virtual.

El caso se hizo viral con un video en el que el abogado salió en cámara sin ropa y con una toalla, por lo que la jueza de inmediato le hizo el llamado de atención.

El video de los hechos se hizo viral en redes sociales y, según las primeras informaciones, ocurrió en una audiencia virtual hace algunos días en Colombia.

Las imágenes muestran cómo se desarrollaba la diligencia hasta que, sorpresivamente, la cámara del sujeto se encendió.

El defensor de una persona privada de la libertad apareció en lo que sería un baño. En ese momento estaba secándose el cuerpo con una toalla blanca.

Pasaron cerca de 10 segundos hasta que la jueza, al ver la situación, intervino y le hizo el fuerte reclamo.

La jueza insistió en el irrespeto, tratando que el sujeto hablara.

Ante el silencio de los demás, el defensor, con un tono bajo, trató de referirse al tema: “su señoría, le ruego que me disculpe. Aproveché el momento para….”.

“Se supone que usted está ejerciendo la defensa técnica de una persona privada de libertad y a cambio de eso se está bañando, señor defensor”, replicó la jueza.

“No, no, no. No me estaba bañando”, respondió.

La juez pidió que el abogado sea investigado por la Comisión de Disciplina Judicial.

“Entonces, ¿usted se desnuda para recibir diligencias judiciales?”, le dijo la jueza.