“Es un momento para suspender el partido, jugar así adultera la competición”, comentó Xavi

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que sostendrá el Barça ante el Mallorca a las 14:00 horas. Las bajas en el equipo, la dinámica de los jugadores y la renovación de Dembélé fueron los puntos más discutido en la conferencia a la prensa.

Mejor autoestima en el equipo

“Han ganado autoestima mis jugadores. Al Sevilla le sometimos y no ganamos por pequeños detalles. Nos acercamos a lo que queremos y tenemos muy buenas sensaciones. Hay que insistir y creer”, comentó el entrenador sobre la dinámica de su equipo.

Carreras de relevos pic.twitter.com/sJR9xZZWFv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2022

Caso Dembélé

Una de las preguntas más constantes en la rueda de prensa fue la renovación de Ousmane Dembélé, jugador con el que siempre se ha mostrado positivo Xavi. “Soy optimista por el proyecto deportivo, en ningún sitio será más feliz. Es el mejor club del mundo y así se lo hago saber. Creo que pesará más el proyecto deportivo que el proyecto económico”, expresó.

“Le he dicho que le necesitamos. Que marca diferencias. Tenemos un proyecto deportivo interesante para él. Le hablo de la parcela deportiva, el proyecto económico no me incumbe a mí”, concluyó el tema sobre Dembélé Xavi.

Preocupación en Can Barça

Durante la rueda de prensa el entrenador culé hizo notar su preocupación ante las 17 bajas que tendrá su club para dicho encuentro. “Prepararemos el partido para ganar, pero tenemos 17 bajas. Estoy preocupado. Me parece una locura que no se suspenda. No tiene sentido jugar”, comentó el entrenador.

[COMUNICADO MÉDICO] Los jugadores Sergiño Dest, Coutinho y Ez Abde han dado positivo por Covid-19. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/AE6XmAzSys — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2021

“No sé los motivos por los que se juega este partido. Estamos para acatar normas, pero hay 17-18 bajas, 11 por covid. Es un partido descafeinado, es una situación límite, para el Mallorca y para nosotros. No entiendo que no se aplace”, agregó el técnico.

“Es un momento para suspender el partido. Se adultera la competición. El Mallorca también lo ha pedido. Se han suspendido partidos por algunas bajas de jugadores sudamericanos. Hay que apelar al sentido común. No es una queja y tampoco es una excusa, es una realidad”, comentó Xavi.

“Jugaremos si nos obliga la Liga. Entrenamos bien. Pero es una situación caótica. Intentaremos ganar”, concluyó.

Publicidad