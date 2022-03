Giammattei insta a países de Sica a trabajar en conjunto para buscar soluciones comunes

El presidente Alejandro Giammattei participó este jueves en la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

La actividad se realizó en en Ambergris Caye, San Pedro, Belice, y abordó como puntos primordiales la respuesta y recuperación ante la pandemia del Covid-19, el cambio climático y el financiamiento para el desarrollo.

Heads of State and Government of the Caribbean Community and Central America are today holding the Fourth CARICOM-SICA (Central American Integration System) Summit on San Pedro, Ambergris Caye, Belize#CARICOM #SICA pic.twitter.com/cSO2mw6U0l

— Caribbean Community (CARICOM) (@CARICOMorg) March 3, 2022