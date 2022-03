VIDEO. Residente envía fuerte mensaje contra cantante de música urbana

Tras cinco meses del enfrentamiento que se dio entre J Balvin y Residente, el puertorriqueño volvió a encender la polémica.

A través de un video publicado en Instagram la noche del pasado martes, el antiguo integrante de la agrupación ‘Calle 13′ manifestó que hay un reguetonero con la tarea de impedir que su próximo estreno vea la luz, según su versión, porque se enteró que le dedicaba un par de líneas.

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un p… ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, explicó.

Entre los esfuerzos que habría hecho el cantante en cuestión, René Perez dijo que se intentó comunicar con su productor, con el presidente de Sony Music Entertainment US Latin LLC y hasta amenazó con demandar a la disquera si, en efecto, se hace el lanzamiento del sencillo.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los c… y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que m… a nadie para estar donde estoy!” agregó.

Por último, Residente aseveró que el lanzamiento de la controvertida canción se hará cuando sus seguidores así lo decidan.

“Sigue subiendo tus videitos para que te c… lástima, cabrón, esos que has estado subiendo”, concluyó el cantautor, en lo que fue tomado por los espectadores como una directa referencia a ‘Niño soñador’, el más reciente estreno de J Balvin.

