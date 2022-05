Bibi de ‘La familia P. Luche’ revela que sufrió abuso sexual

Regina Blandón habló sobre el abuso sexual que vivió cuando tenía alrededor de 6 o 7 años. La actriz, que interpretó a Bibi de ‘La familia P. Luche’, abrió su corazón en una entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, en la que habló de este suceso que marcó su infancia.

“Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando (…). Entonces cuando se trata de un abuso (…) cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias“, dijo.

Quien se volviera famosa gracias a su papel de Bibi en La Familia P. Luche, dijo que alguien que trabajaba en la casa de sus abuelos en Acapulco, abusó de ella.

“Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, contó.