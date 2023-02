Travis y Jason Kelce, los hermanos que se enfrentarán en el Super Bowl LVII

El deporte deja historias hermosas y una de esas será la que se vivirá el próximo 12 de febrero con la familia Kelce. Aunque aún el Super Bowl 2023 no comenzó, la familia Kelce ya ganó. El Farm State Stadium de Arizona será el escenario para un nuevo cruce entre los hermanos: Jason es el centro titular de Philadelphia Eagles, mientras que Travis es uno de los tight ends más importantes de la historia del deporte.

Previo a este encuentro se enfrentaron en dos ocasiones y ambas las ganó el menor Kelce: Travis (33) se impuso a Jason (35) por 27-20 en 2017 y 42-30 en 2021. En total registró muy buenas actuaciones: totalizó 12 recepciones, 126 yardas y un TD.

Between Travis and Jason Kelce, the pair already has:

▪️ Two Super Bowls

▪️ 12 Pro Bowls

▪️ 9 First-Team All-Pro selections

▪️ Plans to host SNL

▪️ Spotify’s #1 sports podcast

In two weeks, they’ll become the first brothers to play against each other in a Super Bowl. pic.twitter.com/B6JLmsySIQ

— Front Office Sports (@FOS) January 30, 2023