Chattanooga luce a Ricardo Jerez tras su debut el pasado fin de semana

Ricardo Jerez ya está activo en su nueva etapa en el futbol de los Estados Unidos y tras su debut, el Chattanooga Red Wolves SC lució la actuación del portero guatemalteco, que recientemente regresó a los trabajos de su club tras su convocatoria con la Azul y Blanco para el cierre de la Liga de Naciones de Concacaf.

Cabe mencionar el debut no fue el esperado en el tema del marcador, ya que Jerez y compañía perdieron 0-1 ante el Fuego FC, club que encontró el tanto de la victoria al minuto 65′ en los pies de Ronaldo Cerritos. A pesar del marcador adverso, para el legionario guatemalteco volver a los terrenos de juego es una noticia positiva tras su caótica salida de Municipal.

La salida de Jerez en Municipal

Luego de ser una de las piezas más importantes durante 2022 del cuadro escarlata, el 2 de enero de 2023 Municipal sorprendió con la noticia de la baja de Ricardo Jerez. El guatemalteco, que regresó al futbol nacional tras su paso por Colombia para jugar con los Rojos, dejó la institución luego de ver que no sería el portero titular del ‘Mimado de la afición’. Situación que molestó al meta, ya que no era por mérito sino por una decisión de la directiva del club.

Desde entonces, Jerez no tenía actividad hasta que este sábado 1 de abril volvió a pisar un verde. El no jugar no le pasó factura con selección, ya que por su veteranía y constante trabajo junto a Tena, se ganó un puesto en la pasada convocatoria de Tena para el cierre de la Liga de Naciones, aunque no vio minutos.