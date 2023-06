¡Adiós OnlyFans! Karely Ruiz confiesa sus nuevos proyectos

OnlyFans es un servicio de creación de contenido en donde se pueden ver publicaciones a cambio de una tarifa mensual. Varios artistas como Karely Ruiz han obtenido muchas ganancias debido a sus fotografías y videos exclusivos, muchos con contenido para adultos.

La modelo regiomontana ha ganado gran fama por ser una de las más populares en la plataforma y con ello recientemente visitó Guatemala. Ruiz ha comentado en muchas ocasiones que ha ganado miles de dólares en OnlyFans, sin embargo, ahora ha confesado que desea cambiar el rumbo de su vida.

Karely Ruiz comentó en una entrevista para un medio mexicano que está pensando poner fin a su contenido en dicha entrevista. La joven agregó que quiere regresar a la escuela con el fin de seguirse preparando, por lo que esto la tendría muy ocupada.

“Me gustaría estudiar, pero también me gustaría hacer una telenovela y salir de buena, pero ahorita los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado bien a futuro”, comentó.

La sensual mexicana también quiere incursionar en el mundo de las telenovelas, agregó que ese tema le apasiona demasiado por lo que alza las manos para que algún productor la llame para darle un papel y protagonice en una novela. “Considero tener el estilo para actuar y sorprender al público”, explicó.

Dentro del top 5 de las modelos mexicanas que han encendido el mundo de OnlyFans son Karely Ruiz, Yanet García, Celia Lora, Danyan Cat y Ninel Conde, en donde sus ingresos van desde 20 dólares por suscripción mensual en adelante.

