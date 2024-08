¿Un nuevo amor? Captan a Shakira cenando con misterioso hombre

Luego de su mediática separación de Gerard Piqué, Shakira decidió poner en pausa y darle un tiempo a su vida sentimental.

La cantante colombiana fue captada en una romántica velada en Miami, acompañada de un misterioso hombre, pues su identidad aún se desconoce.

Las imágenes, obtenidas por el portal TMZ, muestran a la y artista su acompañante disfrutando de una cena privada en el exclusivo hotel Lido Bayside.

Ella lució radiante y sonriente durante toda la velada, lo que ha llevado a especular sobre un posible nuevo romance.

En diferentes comentarios, los seguidores se preguntan si se trata de un interés romántico para la artista o simplemente se trata de un gran amigo.

Hasta el momento, ni ella o su entorno se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en otras entrevistas ha asegurado que su agenda de trabajo la limita a tener un romance pero que una vez llegue el indicado, volvería a aventurarse y tomar el riesgo que implica una relación. ¿será este su ser amado?

La identidad del acompañante es todo un misterio, así que en redes sociales las especulaciones no han tardado en llegar.

Muchos fans apuntan a que podría tratarse de Alejandro Sanz, con el que le une una gran amistad desde su colaboración en el megahit La Tortura en 2005.

También se han hecho multitud de conjeturas con que el enigmático hombre sea su expareja Antonio de la Rúa, con el que mantuvo una relación de 12 años antes de Piqué.

Por ahí salió y que supuestamente es Antonio de la Rua… pero al compartir esa imagen, me desmintieron y dijeron que era un productor que estaba hablando con ella.. más no me dijeron cómo se llama el productor pic.twitter.com/5KBrzozkRe

— яαqυє qυєνє∂σ 🇻🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@raquelmishe) August 7, 2024