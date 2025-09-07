Resultado Aurora vs. Malacateco - Jornada 8 Apertura 2025

Aurora continúa demostrando que su regreso a la Liga Nacional de Guatemala no fue casualidad. El equipo militar, considerado el tercer grande del fútbol guatemalteco, derrotó por la mínima diferencia a Malacateco y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Apertura 2025. El triunfo 1-0 en el Estadio Guillermo Slowing reafirma el buen momento que atraviesa el club aurinegro, que poco a poco vuelve a tomar protagonismo en la máxima categoría.
El gol de la victoria llegó de manera temprana, al minuto 9 de juego, gracias a la definición de Jorge Batres. El joven atacante culminó una gran jugada por la banda izquierda de Daniel Bajan, quien con precisión asistió con una diagonal letal. Batres no dudó en rematar de zurda y mandar el balón al ángulo, en un disparo imposible de detener para el guardameta rival, Miguel Jiménez. Esa anotación fue suficiente para que Aurora asegurara los tres puntos frente a un adversario que no logra levantar cabeza.
Aurora, nuevo líder del Torneo Apertura 2025
Con este resultado, Aurora alcanzó los 17 puntos en ocho jornadas disputadas, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota. Además, mantiene el invicto en condición de local, lo que refuerza su fortaleza en casa. El liderato se definió de manera solitaria, ya que en la segunda posición existe un triple empate con 16 unidades entre Antigua, Municipal y Mixco, aunque con diferencias en el balance de goles. El buen arranque de los militares ilusiona a su afición con volver a ser protagonista en la lucha por el título.
Por el contrario, Malacateco atraviesa un momento complicado y ocupa el penúltimo lugar de la tabla con apenas 7 puntos, luego de sumar dos victorias, un empate y cinco derrotas. La presión comienza a sentirse en el banquillo, ya que todo apunta a que el entrenador mexicano José Guadalupe Cruz podría ser destituido en las próximas horas debido al bajo rendimiento del equipo. La situación de los "toros" preocupa, pues necesitan una reacción inmediata para evitar complicaciones en el resto del torneo.