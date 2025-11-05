Resultado Aurora vs Comunicaciones, Jornada 18 Apertura 2025

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 inició con uno de los encuentros más esperados del fútbol guatemalteco: el tradicional "Derbi de Antaño" entre Aurora FC y Comunicaciones FC. El estadio fue testigo de un partido cargado de emociones, fuerza y tensión, donde ambos equipos mostraron su carácter, aunque el marcador final reflejó un empate sin goles que dejó sensaciones distintas para cada lado.
Desde los primeros minutos, el encuentro se tornó sumamente disputado. Tanto aurinegros como cremas buscaron imponer su estilo, pero la fricción fue protagonista del primer tiempo. La intensidad del juego se tradujo en siete tarjetas amarillas antes del descanso, señal clara del combate físico y la rivalidad histórica entre ambos conjuntos. Ninguno cedía terreno y el mediocampo se convirtió en una auténtica zona de batalla.
Empate sin goles entre Aurora y Comunicaciones
En el complemento, el debut del cubano Dairon Reyes con Comunicaciones generó expectativa. El atacante, proveniente de la academia del Inter Miami y con experiencia entrenando junto a Lionel Messi, dejó destellos de su calidad en sus primeros minutos como crema. Mostró precisión en los pases y buena técnica a balón parado, incluso sirvió un par de asistencias que pudieron significar el gol de la victoria, pero la falta de contundencia en el ataque capitalino evitó que el marcador se moviera.
Por su parte, Liborio Sánchez se erigió como figura en el arco de Aurora FC. El guardameta mexicano fue determinante con al menos dos intervenciones decisivas que mantuvieron el empate, frustrando las intenciones ofensivas del rival. Su desempeño permitió que los aurinegros conservaran un punto valioso, manteniéndose en la zona alta de la tabla. En contraste, el resultado fue un golpe para Comunicaciones, que con 17 puntos continúa comprometido con los últimos lugares y podría caer al fondo si Guastatoya logra sumar ante Mixco.
El empate 0-0 no solo dejó la sensación de una batalla intensa sin vencedor, sino que reafirmó la diferencia de momentos entre ambos clubes. Aurora sigue firme en su objetivo de pelear por la clasificación, mientras que Comunicaciones deberá reaccionar pronto si no quiere cerrar la jornada en una situación crítica. El "Derbi de Antaño" volvió a demostrar por qué es uno de los duelos más apasionantes del fútbol nacional, aunque esta vez sin goles que celebrar.