Atlético de Madrid tiene nuevo dueño

La estructura accionarial del Atlético de Madrid vivirá una transformación histórica tras el acuerdo alcanzado con Apollo Sports Capital, filial del fondo de inversión estadounidense Apollo. Esta firma se convertirá en el nuevo accionista mayoritario del club rojiblanco, en un movimiento que marca un antes y un después en la gestión institucional de la entidad. Aunque las cifras exactas de la operación no fueron reveladas, el pacto involucra a los principales propietarios actuales: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y Ares Management.
Pese a la entrada del nuevo inversor, la cúpula del Atlético mantendrá su continuidad. El club confirmó que Miguel Ángel Gil seguirá como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente, preservando así la línea directiva que ha guiado al equipo durante décadas. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se cerrará entre tres y seis meses, una vez se cumplan los requisitos regulatorios, y se prevé que quede formalizada durante el primer trimestre de 2026.
¿Qué viene para el Atlético de Madrid?
Cuando la transacción sea definitiva, Apollo Sports Capital controlará entre el 51 % y el 55 % de las acciones del Atlético de Madrid, así como de sus franquicias internacionales: Atlético de San Luis y Atlético Ottawa. El porcentaje exacto dependerá de la ampliación de capital prevista antes de finalizar la temporada. Los actuales accionistas conservarán participaciones minoritarias, garantizando cierta continuidad en el proyecto, aunque el liderazgo económico pasará a manos de Apollo.
El club destacó que esta inyección de capital reforzará su estabilidad financiera y permitirá impulsar nuevos planes de crecimiento. Entre las prioridades figuran la mejora de los equipos del Atlético y la inversión en proyectos estratégicos como la futura Ciudad del Deporte, un ambicioso complejo alrededor del estadio Metropolitano. Según el propio club, este espacio aspira a convertirse en un referente global del deporte, el ocio y la vida comunitaria, aprovechando la experiencia de Apollo en la industria del entretenimiento y los eventos en vivo.
Apollo Sports Capital, que también ha invertido recientemente en torneos como el Mutua Madrid Open y el Miami Open, subrayó que su entrada en el Atlético no forma parte de un modelo de multipropiedad. Se trata, más bien, de una apuesta por una entidad histórica del fútbol europeo, con la visión de consolidarla entre la élite y proyectarla hacia un futuro de mayor competitividad. Con este movimiento, el Atlético de Madrid inicia una nueva etapa en la que la ambición deportiva y el crecimiento institucional se presentan como ejes fundamentales.