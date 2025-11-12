 Pantallas gigantes en la capital para ver a la Selección
Deportes

Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selección

Aficionados podrán disfrutar gratis los partidos de la Selección Nacional gracias a la iniciativa del Gobierno, que instalará pantallas gigantes en diversos puntos de la ciudad capital.

Aficionados de la Selección de Guatemala - Omar Solís
Aficionados de la Selección de Guatemala / FOTO: Omar Solís

El Gobierno de Guatemala ha anunciado una excelente noticia para los aficionados de la Selección Nacional que no cuentan con servicio de cable o acceso a plataformas de pago. Con el objetivo de fomentar el apoyo a la Azul y Blanco, se confirmó la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad capital, donde los guatemaltecos podrán disfrutar gratuitamente de los próximos encuentros eliminatorios rumbo al Mundial. Esta iniciativa busca unir a las familias y comunidades en torno al entusiasmo futbolero que ha despertado la selección.

Según la información publicada en las redes sociales oficiales del Gobierno, los partidos podrán verse en varios Centros Deportivos de la capital. Entre los lugares habilitados se encuentran el Parque de la Paz, en la zona 21; el Campo Marte; los Campos del Roosevelt; Gerona; y el Parque Erick Barrondo. En todos estos espacios, el ingreso será completamente gratuito, con el propósito de garantizar que más personas puedan compartir el ambiente de emoción y esperanza que rodea a la selección nacional.

Foto embed
Aficionados de la Selección podrán disfrutar los juegos en pantallas gigantes - Ministerio de Cultura y Deporte

Selección de Guatemala en busca de su primer Mundial

El primer partido que se transmitirá en estos puntos será el correspondiente a este jueves 13 de noviembre, cuando Guatemala enfrente a Panamá a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol". El segundo encuentro será el martes 18 de noviembre ante Surinam, duelo en el que la Azul y Blanco buscará dar un paso más hacia la historia. Ambos compromisos representan una oportunidad única para que los aficionados vivan de cerca la ilusión mundialista.

Cabe destacar que, de ganar sus próximos dos partidos, Guatemala estaría asegurando su clasificación al primer Mundial de categoría mayor en toda su historia, sin depender de otros resultados. Por ello, el Gobierno invita a la población a apoyar con entusiasmo y respeto, en un ambiente familiar y de sana convivencia. La ilusión está más viva que nunca, y el país entero se prepara para alentar con orgullo a la Selección Nacional.

