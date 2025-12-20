 África anuncia la creación de su Liga de Naciones
África anuncia la creación de su Liga de Naciones

África se convertirá así en la tercera confederación en contar con su propia Liga de Naciones, siguiendo el camino marcado por la UEFA y la Concacaf

Argelia, selección campeona de la Copa Africana de Naciones en 2019 - Archivo
Argelia, selección campeona de la Copa Africana de Naciones en 2019 / FOTO: Archivo

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este sábado una reforma histórica en la organización de sus competiciones al confirmar la creación de la Liga Africana de Naciones, un nuevo torneo que se disputará anualmente a partir de 2029. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Patrice Motsepe, quien explicó que esta iniciativa busca elevar el nivel competitivo del fútbol africano y generar mayores recursos económicos para las federaciones nacionales y los clubes del continente.

Entre los cambios más relevantes también destaca la modificación del calendario de la Copa Africana de Naciones (CAN), que a partir de 2028 dejará de celebrarse cada dos años y pasará a disputarse cada cuatro. Según Motsepe, esta decisión permitirá una mejor sincronización con el calendario internacional de la FIFA y evitará que los jugadores africanos deban abandonar a sus clubes europeos en plena temporada. "Es una estructura nueva que contribuirá a una independencia financiera sostenible", afirmó el dirigente durante una rueda de prensa en Rabat.

Lo que se sabe de la nueva Liga Africana de Naciones

En el mismo anuncio, la CAF confirmó un aumento significativo en el premio económico para el campeón de la CAN, que alcanzará los 10 millones de dólares, frente a los siete millones otorgados hasta ahora. Esta medida busca fortalecer la competitividad del torneo y ofrecer mayores incentivos a las selecciones participantes. La edición CAN2025, que se disputará en Marruecos, reunirá a 24 selecciones africanas y se jugará en nueve estadios distribuidos en seis ciudades, con la gran final programada para el 18 de enero.

África se convertirá así en la tercera confederación en contar con su propia Liga de Naciones, siguiendo el camino marcado por la UEFA y la Concacaf. Marruecos, anfitrión de la CAN2025, llega como uno de los grandes favoritos y vive un ambiente de entusiasmo tras conquistar recientemente la Copa Árabe. Con estas decisiones, la CAF da un paso firme hacia la modernización de su fútbol y refuerza su ambición de consolidarse como una potencia cada vez más influyente en el panorama internacional.

Costa de Marfil, último país en conquista la Copa Africana de Naciones - Archivo

