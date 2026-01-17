 Senegal y Marruecos se disputan el título de África
Deportes

Senegal y Marruecos se disputan el título de África el domingo

Senegal critica fallos en la organización y elogia soluciones de Marruecos aun día de la final de la Copa de África de Naciones.

Senegal y Marruecos juegan este domingo a las 13:00 horas GT
Senegal y Marruecos juegan este domingo a las 13:00 horas GT / FOTO: @CAF_Online

Un clima de polémica marcó la Copa África de Naciones a un día de la final, cuando la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) denunció fallos en la organización, antes de elogiar a la Federación Marroquí por aportar soluciones concretas.

La FSF emitió un primer comunicado en el que criticó la "ausencia manifiesta de un dispositivo de seguridad adecuado" para escoltar la llegada de la selección senegalesa, que se desplazó en tren de alta velocidad desde Tánger (norte) a Rabat para disputar el domingo la final contra la anfitriona Marruecos.

La misma fuente cuestionó también el alojamiento de los jugadores en Rabat y su lugar de entrenamiento, además de señalar las dificultades para conseguir entradas para los aficionados senegaleses, y pidió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que tome "medidas correctivas inmediatas" para garantizar "el respeto de los principios del juego equitativo".

¿Jugadores en peligro?

Asimismo, el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, denunció este sábado en una rueda de prensa que sus "jugadores estaban en peligro" tras su llegada a la estación de tren de Rabat, ante una multitud de aficionados que obligó al equipo a abrirse paso entre la gente.

Posteriormente, la federación senegalesa publicó un segundo comunicado en el que agradeció "la disponibilidad, la atención y la diligencia" del presidente de la Federación Real Marroquí de Futbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, así como su "intervención personal" para aportar "soluciones concretas" a sus quejas, "en un espíritu de fraternidad, respeto mutuo y cooperación deportiva".

Nigeria logra el tercer lugar  

La selección de Nigeria se quedó con el tercer lugar de la Copa África al imponerse 4-2 en la tanda de penaltis ante Egipto, en un duelo que terminó sin goles en el tiempo reglamentario y que tuvo como figura al portero Stanley Nwabali, decisivo en la definición desde los once metros.

El guardameta nigeriano cambió el destino del partido con dos paradas cruciales. Primero, frustró a Mohamed Salah con una estirada hacia su izquierda, y luego repelió con el pie el disparo de Omar Marmoush. Su actuación anuló la ventaja inicial que Egipto tomó cuando su arquero, Shobeir, detuvo el primer penalti lanzado por Dele-Bashiru.

El acierto de Ademola Lookman en el noveno disparo de la serie selló el triunfo de Nigeria por 2-4, sin necesidad de ejecutar el quinto lanzamiento egipcio.

Durante los 90 minutos, el encuentro fue mayormente discreto, sin emociones destacables. Nigeria tuvo más intentos al arco, incluyendo un gol anulado por falta previa a Onuachu, mientras que Egipto apenas inquietó al arquero Nwabali con un solo remate.

*Información EFE.

