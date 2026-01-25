Resultado Aurora vs. Municipal por el Clausura 2026

El estadio Guillermo Slowing de Amatitlán fue el escenario deportivo donde Aurora F. C. y Municipal brindaron emociones a granel durante el partido válido de la fecha 2 de la Liga Nacional en su Torneo Clausura 2026, que tuvo como protagonistas a dos equipos que habían perdido en su debut.
A las 11:00 horas y con una aceptable presencia de aficionados en las gradas del Guillermo Slowing, Aurora y Municipal le dieron vida de nuevo a uno de los partidos más añejos de la historia, y del cual, grandes capítulos se han escrito.
Y este domingo 25 de enero no fue la excepción. Tras unos 15 minutos sin mayores peligros, se vino un huracán lleno de emociones. Primero, pelota al tuvo por parte de José Carlos Martínez al 16, jugador de Municipal que en la fecha anterior llegó a los 100 goles de Liga Nacional vestido de rojo. Luego, cayó el 0-1 gracias al tanto de Jefry Bantes de un extraordinario partido. Era el minuto 17 y el duelo lo ganaba la visita. En el gol de Bantes, el asistencista fue Aubrey David.
Cuando se llegaba al 39, Claudio Vivas hace un pase excelente a Pablo Mingorance quien derrota a Kenderson Navarro para igualar las acciones, y de esta forma se esperaba que los locales tuviesen un mejor cierre.
Aunque eso no sucedió, porque pese al tanto, Municipal no decayó y siguió con su propuesta de juego, y con ello, tomó ventaja del 1-2 al minuto 42 y el partido de nuevo le sonreía al cuadro visitante. Era un extraordinario partido con buen ritmo, buenas anotaciones y prácticamente limpio y sin polémicas arbitrales.
Emotivo empate en Amatitlán
Saúl Phillip, técnico del Aurora, hizo una variante para el arranque del segundo tiempo, pero fue un cambio que cambiaría el partido. Retiró a Alejandro Galindo y metió a Nicolás Lovato.
Aurora intentaba empatar el partido, pero lucía mejor Municipal, que tuvo llegadas importantes con José Carlos Martínez y César Calderón antes de llegar a los 60 minutos de juego.
Aurora y Municipal hacían otras variantes en ese momento para encarar de mejor forma la última media hora de juego. Cuando se jugaba el 69, apareció Nicolás Lovato para hacer el empate del partido, y ese 2-2 era justo para los locales que jamás se rindieron ante el "Mimado de la Afición". En esa jugada de la igualdad, quien falló fue el defensa y capitán de los "Rojos", Darwin Torres.
Al 75, Kenderson Navarro era figura para los visitantes el impedir el gol de la derrota ante un insistente Nicolás Lovato.
Al final, el partido culminó con empate 2-2, y tanto Aurora como Municipal sumaron su primera unidad del campeonato y siguen sin ganar en el arranque del campeonato. Su primer triunfo lo intentarán lograr en la tercera fecha del Clausura 2026.
- Guastatoya-Aurora, miércoles 28 de enero a las 17:00 horas
- Municipal-Xelajú, miércoles 28 de enero a las 19:00 horas.