Resultado Guastatoya vs. Malacateco por el Clausura 2026

El Deportivo Guastatoya y Deportivo Malacateco se enfrentaron esta noche en el estadio David Cordón Hichos como parte de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El duelo era sumamente importante para ambos clubes, uno porque está en la lucha de alejarse de la zona del descenso, y el otro buscaba escalar posiciones en la tabla del actual certamen.
Santiago Gómez puso en ventaja a los guastatoyanos al marcar desde el punto penalti el 1-0 al minuto 42, casi cerrando el primer tiempo.
Pero arrancada la segunda mitad, los "Toros" del Malacateco encontraron el empate gracias a un tanto de Dilan Palencia, exjugador del "Pecho Amarillo". Era el minuto 55 y el marcador ya estaba igualado 1-1.
Yordin Hernández al 83 fue expulsado y dejó a su club con 10 jugadores para lo restante del partido. El jugador de Guastatoya se fue por dar un codazo a su rival, Vidal Paz.
El "Pecho Amarillo" llegó a 9 puntos y los "Toros" a 7 unidades, ambos clubes se mantienen entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Así está la zona del descenso
Tanto Achuapa (35 puntos en el acumulado), Guastatoya (31) y Comunicaciones (30) empataron sus respectivos partidos, y esta noche están fuera de la zona del descenso, la cual pertenece a Mictlán (28) y Deportivo Marquense (27).
Pero la jornada dominical traerá peligro para el equipo capitalino que dirige el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, ya que existe el peligro de que vuelvan a la zona del descenso.
Mictlán, tiene 28 puntos, y este domingo recibe al bicampeón Antigua G. F. C., club que no ha ganado ningún partido en la actual competencia. De ganar, los "Conejos" llegarían a 31 unidades y superarían a los "Cremas", dejándolos de nuevo en zona del descenso.
Es de recordar que Comunicaciones pasó cuatro fechas en zona del descenso y en la quinta logró salir de la misma, pero en la sexta jornada puede besar de nuevo la zona prohibida.