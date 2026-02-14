 Resultado Guastatoya vs. Malacateco por el Clausura 2026
Deportes

Guastatoya falla en casa al no ganarle a Malacateco

Respecto al tema del descenso, el "Pecho Amarillo" se salva de quedar en esta fecha en zona roja, pero Comunicaciones depende de Mictlán.

Compartir:
Guastatoya igualó esta noche con Malacateco
Guastatoya igualó esta noche con Malacateco / FOTO: Guastatoya

El Deportivo Guastatoya y Deportivo Malacateco se enfrentaron esta noche en el estadio David Cordón Hichos como parte de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El duelo era sumamente importante para ambos clubes, uno porque está en la lucha de alejarse de la zona del descenso, y el otro buscaba escalar posiciones en la tabla del actual certamen.

Santiago Gómez puso en ventaja a los guastatoyanos al marcar desde el punto penalti el 1-0 al minuto 42, casi cerrando el primer tiempo.

Pero arrancada la segunda mitad, los "Toros" del Malacateco encontraron el empate gracias a un tanto de Dilan Palencia, exjugador del "Pecho Amarillo". Era el minuto 55 y el marcador ya estaba igualado 1-1.

 Yordin Hernández al 83 fue expulsado y dejó a su club con 10 jugadores para lo restante del partido. El jugador de Guastatoya se fue por dar un codazo a su rival, Vidal Paz. 

El "Pecho Amarillo" llegó a 9 puntos y los "Toros" a 7 unidades,  ambos clubes se mantienen entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga Nacional. 

Así está la zona del descenso

Tanto Achuapa (35 puntos en el acumulado), Guastatoya (31) y Comunicaciones (30) empataron sus respectivos partidos, y esta noche están fuera de la zona del descenso, la cual pertenece a Mictlán (28) y Deportivo Marquense (27).  

Pero la jornada dominical traerá peligro para el equipo capitalino que dirige el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, ya que existe el peligro de que vuelvan a la zona del descenso.

Mictlán, tiene 28 puntos, y este domingo recibe al bicampeón Antigua G. F. C., club que no ha ganado ningún partido en la actual competencia. De ganar, los "Conejos" llegarían a 31 unidades y superarían a los "Cremas", dejándolos de nuevo en zona del descenso.

Es de recordar que Comunicaciones pasó cuatro fechas en zona del descenso y en la quinta logró salir de la misma, pero en la sexta jornada puede besar de nuevo la zona prohibida.    

Mixco cede empate ante Comunicaciones tras un 2-0

Tras una muy buena primera parte, se le cayó el equipo a Fabricio Benítez en la etapa complementaria y Comunicaciones sale con una unidad del estadio mixqueño.

En Portada

La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemalat
Nacionales

La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

06:46 PM, Feb 14
Darwin Lom anuncia algo especial en el Día de San Valentínt
Deportes

Darwin Lom anuncia algo especial en el Día de San Valentín

06:08 PM, Feb 14
EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes t
Internacionales

EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes

08:07 AM, Feb 14
Guastatoya falla en casa al no ganarle a Malacatecot
Deportes

Guastatoya falla en casa al no ganarle a Malacateco

10:00 PM, Feb 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadPNCSuper Bowlredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos