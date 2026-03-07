 Superliga China arranca con media liga sancionada
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

La temporada 2026 de la Superliga China comenzó con un escenario inusual: nueve de los dieciséis clubes iniciaron el torneo con deducción de puntos tras sanciones por corrupción.

china-corrupcion.jpg
FOTO:

La temporada 2026 de la Superliga China comenzó bajo un contexto poco común dentro del fútbol profesional. Más de la mitad de los equipos iniciaron el campeonato con puntos negativos en la tabla de posiciones, resultado de sanciones impuestas tras una serie de investigaciones por corrupción dentro del balompié chino. En total, nueve de los dieciséis clubes arrancaron la campaña con deducciones de puntos debido a delitos relacionados con amaño de partidos, apuestas ilegales y sobornos, un escándalo que sacudió profundamente la estructura del fútbol en el país asiático.

Las sanciones forman parte de una amplia ofensiva disciplinaria impulsada por la Chinese Football Association, que en los últimos meses ha intensificado sus esfuerzos para limpiar la imagen del deporte en el país. En un principio, once clubes fueron castigados con deducciones de puntos y multas económicas. Sin embargo, tras descensos y reestructuraciones en la liga, finalmente nueve equipos comenzaron la temporada con saldo negativo en la clasificación. Entre las penalizaciones más severas destacan las aplicadas a Shanghai Shenhua y Tianjin Jinmen Tiger, ambos con diez puntos menos y sanciones financieras que rondan el millón de yuanes.

Caso insólito en el futbol de China

Otros clubes de gran peso dentro del fútbol chino también resultaron afectados por las medidas disciplinarias. El vigente tricampeón, Shanghai Port, inició la defensa de su título con una penalización de cinco puntos, mientras que instituciones históricas como Beijing Guoan recibieron castigos similares. Las autoridades futbolísticas explicaron que las sanciones fueron determinadas tomando en cuenta la gravedad de las irregularidades detectadas, su naturaleza y el impacto social que tuvieron, aunque no se detallaron públicamente todos los casos específicos.

El escándalo no se limita únicamente a los clubes. La campaña anticorrupción en el fútbol chino también ha alcanzado a dirigentes, entrenadores y otras figuras vinculadas al deporte. De acuerdo con diversos reportes, al menos 73 personas fueron sancionadas con prohibiciones de por vida para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Entre los nombres más notorios se encuentran el exseleccionador nacional Li Tie y el ex presidente de la federación Chen Xuyuan, ambos implicados en casos de soborno que ya fueron procesados por la justicia china.

Este escenario convierte a la temporada 2026 de la Superliga China en una de las más atípicas del fútbol mundial. Con varios de los equipos más poderosos comenzando el torneo en desventaja y con una política de tolerancia cero frente a la corrupción, el campeonato inicia bajo una presión considerable para recuperar la credibilidad del deporte en China y reconstruir la confianza de aficionados, patrocinadores y autoridades deportivas.

China veta de por vida a 43 personas del fútbol por amaño de partidos -

