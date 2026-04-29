 Cristiano Ronaldo queda a 30 goles de logar los mil
Deportes

Cristiano Ronaldo queda a 30 goles de logar los mil

El futbolista portugués anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga saudí.

Compartir:
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles / FOTO: @Cristiano

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero.

Goles memorables de Cristiano Ronaldo 

La chilena vs. Juventus

Real Madrid 3-0 Juventus, Champions League 2017/2018, ida de cuartos de final: La más icónica de su carrera. Ronaldo saltó con el cuerpo completamente horizontal, de espaldas a la portería, y conectó un remate acrobático imparable al ángulo de Buffon. Incluso los aficionados de la Juventus se levantaron a aplaudir. Para muchos, es el mejor gol de su vida y uno de los mejores de la historia de la Champions.

¿Dónde puedes comprar en Guatemala el lego original de Cristiano Ronaldo y Messi?

El comercial que reunió a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y otras estrellas del fútbol no solo se hizo viral ahora también puedes tenerlos en tu casa en versión LEGO. Te contamos dónde comprarlos en Guatemala y cuánto cuestan.

Misil desde 40 metros vs Porto

Manchester United vs Porto, Champions League 2008/2009: Un golazo desde casi el círculo central. Ronaldo controló el balón y soltó un trallazo imparable con la derecha que entró por la escuadra. Ganó el Premio Puskás al mejor gol del año.

Georgina Rodríguez presume vacaciones con “curiosas mascotas” junto a Cristiano Ronaldo antes del Mundial

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutan de unas relajadas vacaciones antes del Mundial 2026, pero lo que más llamó la atención fueron sus “curiosas mascotas”.

Cabezazo imposible vs Sampdoria

Juventus 2019: Un salto estratosférico en el segundo palo, donde pareció quedarse suspendido en el aire durante segundos. Muchos lo consideran el mejor cabezazo de la historia del futbol.

El hijo de Cristiano Ronaldo entrena con el Real Madrid

El hijo mayor de CR7 está a prueba en el Real Madrid, que analiza su rendimiento antes de decidir si lo incorpora a su academia juvenil.

*Información EFE.

En Portada

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026t
Deportes

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

01:48 PM, Abr 29
Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MPt
Nacionales

Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MP

01:58 PM, Abr 29
Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capitalt
Nacionales

Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capital

09:36 AM, Abr 29
¿Cómo se originó el reto viral Tiroteo mañana y en qué consiste?t
Tendencias

¿Cómo se originó el reto viral "Tiroteo mañana" y en qué consiste?

01:08 PM, Abr 29
Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano t
Deportes

Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano

12:10 PM, Abr 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalSemana SantaFutbol GuatemaltecoReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos