 Encuentro de Conviteros 2025 en Guatemala
El Centro Histórico se llenará de ritmo, color y tradición con el Encuentro de Conviteros 2025

Este 12 de octubre, las calles se transformarán en un gran escenario cultural donde la identidad guatemalteca será la gran protagonista.

El corazón de la Ciudad de Guatemala se vestirá de fiesta este 12 de octubre, cuando más de 65 grupos de conviteros invadirán el Centro Histórico. Y es que los convites provenientes de 14 departamentos llenarán de música, máscaras y alegría las calles del durante el esperado Encuentro de Conviteros 2025.

Desde las 9:00 de la mañana, el público podrá disfrutar de un desfile sin precedentes que partirá desde la 18 calle. El convite recorrerá el Paseo de la Sexta Avenida y culminará frente a la imponente Plaza de la Constitución, donde la tradición y el arte popular se darán la mano.

Organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural, este evento busca rendir tributo a una de las expresiones más auténticas y queridas del folclor nacional. Los convites son una manifestación única: cada grupo, con sus trajes coloridos, enormes máscaras y música contagiosa, representa la historia viva de su comunidad.

Este año participarán delegaciones de Alta y Baja Verapaz, Jalapa, Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Petén y del propio departamento de Guatemala. Cada comparsa es un pequeño universo de creatividad, humor, fe y tradición, heredado de las antiguas mojigangas y paradas coloniales, adaptadas con el paso del tiempo al espíritu festivo del pueblo guatemalteco.

Más del encuentro de Conviteros

El Encuentro de Conviteros no solo será un espectáculo visual; será un acto de unión cultural.  Las calles del Centro Histórico se transformarán en un escenario de orgullo nacional, donde los sonidos de tambores, chirimías y marimbas acompañarán a cientos de artistas populares.

El broche de oro lo pondrá el legendario grupo Checha y su India Maya, que ofrecerá un concierto gratuito desde la Plaza de la Constitución, garantizando un cierre lleno de energía, ritmo y marimba pura.

El Encuentro de Conviteros 2025 será, sin duda, una cita imperdible para quienes aman la cultura guatemalteca.

