Miss Universo: Visita Guatemala y Rompe el Protocolo

Miss Universo habla por primera vez sobre su visita a Guatemala y explica por qué rompió el protocolo

Durante su visita a Guatemala, Miss Universo protagonizó un emotivo momento que conmovió a miles de personas.

Durante su visita a Guatemala, Victoria Kjaer, actual Miss Universo, protagonizó un emotivo momento que conmovió a miles de personas.  La reina de belleza decidió romper el protocolo para abrazar a una mujer del público, guiada, según confesó, por una conexión tan profunda que "trascendió el idioma".

La Miss Universo relató que todo ocurrió de manera espontánea mientras se encontraba dentro de un vehículo oficial. "Le dije a mi gente: ‘Está bien, voy a romper el protocolo porque voy a bajar de este auto y voy a abrazar a esta mujer, porque la conexión era muy grande’", recordó con emoción.

Sin pensarlo demasiado, Victoria Kjaer decidió abrir la puerta y correr hacia la mujer que la esperaba con lágrimas en los ojos. "Tenía a los chicos de seguridad corriendo detrás de mí, y salí corriendo y simplemente la tomé con los brazos abiertos", narró.

A pesar de las diferencias de idioma, ambas se entendieron a través del sentimiento. "Ni siquiera compartimos el mismo idioma, pero la conexión que teníamos siempre quedará en mi corazón", añadió. El gesto no solo sorprendió a su equipo de seguridad, sino también a todos los presentes, que fueron testigos de una muestra genuina de humanidad.

Más de la visita de la Miss Universo al país

La reina de belleza explicó que aquel momento fue impulsado por un sentimiento sincero de cariño y empatía. "Solo muestra que vale la pena romper el protocolo si es por amor", aseguró Victoria Kjaer. El video del encuentro rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la sencillez y la calidez de la Miss Universo.

Muchos guatemaltecos expresaron su orgullo por haber sido parte de un episodio que demostró que las emociones no entienden de barreras ni reglas.

Durante su paso por el país, Victoria Kjaer visitó distintos puntos de la ciudad y fue recibida con gran entusiasmo por parte de sus seguidores.  Sin embargo, este episodio destacó por encima de todos, consolidándose como uno de los momentos más recordados de su gira.

