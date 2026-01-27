 Corey Harrison de El Precio de la Historia sufre accidente
Farándula

Corey Harrison, estrella de "El Precio de la Historia", sufre terrible accidente en motocicleta

El famoso "Big Hoss" de El Precio de la Historia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Corey Harrison sufrió un fuerte accidente que le dejó varias fracturas y lo obligó a perderse la boda de su padre.

Corey Harrison , Redes sociales
Corey Harrison / FOTO: Redes sociales

Corey Harrison, una de las figuras más reconocidas del programa El Precio de la Historia, vive días complicados tras sufrir un severo accidente en motocicleta que lo llevó directo al hospital.

El propio empresario y personalidad televisiva confirmó el incidente a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes desde la cama médica y reveló la gravedad de sus lesiones.

En las fotografías publicadas, Harrison aparece con visibles moretones en el rostro y conectado a equipo médico. Junto a las imágenes, explicó que el accidente le provocó once fracturas en las costillas y que tuvo que permanecer hospitalizado durante varios días. A pesar de lo delicado del golpe, aseguró que se encuentra estable y fuera de peligro.

"Estoy bastante jodido, pero bien. Tres noches en el hospital y once fracturas en la caja torácica. Las barras antivuelco son increíbles", escribió, manteniendo el tono irónico que lo caracteriza. En el mismo mensaje, lamentó no poder asistir a un evento muy importante para su familia: la boda de su padre, Rick Harrison.

Foto embed
Corey Harrison - Redes sociales

De acuerdo con información confirmada por el entorno familiar, el accidente ocurrió mientras Corey conducía su motocicleta y no hubo otros vehículos involucrados. Los médicos recomendaron reposo absoluto y la suspensión de cualquier actividad física durante al menos seis semanas, periodo clave para la recuperación de las costillas fracturadas.

Horas después, el propio Corey volvió a pronunciarse en redes sociales con humor, recordando que no es la primera vez que un accidente le impide asistir a un momento importante en la vida de su padre.

"Lo he vuelto a hacer... me he estrellado en una moto antes de la boda de mi papá. Dos veces en mi vida. Nunca la había cagado así antes", escribió, comparándose incluso con el personaje de Forrest Gump.

Foto embed
Corey Harrison - Redes sociales

¿Quién es Corey Harrison?

Corey Harrison es hijo de Rick Harrison, dueño de la famosa casa de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, escenario principal del exitoso reality Pawn Stars, conocido en Latinoamérica como El Precio de la Historia.

Desde el estreno del programa en 2009, Corey se convirtió en uno de los personajes más populares, ganándose el apodo de Big Hoss.

A lo largo de más de una década frente a las cámaras, el público fue testigo de su crecimiento personal y profesional, pasando de ser un joven impulsivo a un socio clave dentro del negocio familiar. Sus constantes discusiones con su padre y con su abuelo, así como su evolución dentro de la tienda, lo consolidaron como una figura central del programa.

Además de su participación en El Precio de la Historia, Corey Harrison ha desarrollado proyectos personales, entre ellos The Corey Harrison Show, un espacio donde comparte aspectos más íntimos de su vida, habla de negocios fuera de la casa de empeño y aborda temas que no suelen mostrarse en el formato tradicional del reality.

Actualmente, Corey reside fuera de Estados Unidos y se mantiene activo en redes sociales, donde comparte tanto aspectos de su vida personal como profesional.

