 Manicurista acusa a Lau Aldana: Respuesta sin filtros
Farándula

Manicurista acusa a Lau Aldana de no cumplir con canje; influencer responde sin filtros

Una manicurista acusó públicamente a la influencer Lau Aldana de no cumplir un acuerdo de canje.

Compartir:
Lau Aldana, Lau Aldana
Lau Aldana / FOTO: Lau Aldana

Una joven manicurista encendió las redes sociales tras acusar a la generadora de contenido guatemalteca Lau Aldana de no cumplir con un acuerdo de canje por un servicio de uñas. La denuncia, hecha pública a través de redes sociales, derivó en una respuesta airada de la influencer. La guatemalteca, quien no solo negó los señalamientos sino que llamó "arrastrada" a la emprendedora, lo que avivó aún más la polémica y dividió a los usuarios en línea.

Según la versión de la manicurista, ella y Lau Aldana habían acordado un canje en el que la creadora de contenido recibiría el servicio de uñas a cambio de promoción en sus plataformas digitales.  Sin embargo, asegura que la influencer la "dejó vendida" con un segundo juego de uñas, dejándola sin la difusión pactada y, por ende, sin el beneficio que esperaba obtener a cambio de su trabajo.

@alexdeejaygt

Lau Aldana y Su Polemica con Studio de Uñas #Colaboracion #Canje #PressOn #Chismesito #Guatemala

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

Ante las acusaciones, la generadora de contenido Lau Aldana no tardó en dar su versión de los hechos.  La creadora de contenido salió al frente del señalamiento y ofreció su propio relato de lo ocurrido, acompañado de pruebas que, según ella, respaldan su postura.

No obstante, fue el tono de su respuesta el que generó mayor controversia: al referirse a la manicurista como "arrastrada", la influencer desató una ola de críticas que superó incluso el debate original sobre el incumplimiento del canje.

Más de la polémica de Lau Aldana

Ambas partes han compartido capturas de pantalla y otros materiales como evidencia de sus respectivas versiones, aunque hasta el momento no hay una versión definitiva que zanje el conflicto.  La situación se mantiene en disputa y sigue generando reacciones en plataformas como TikTok e Instagram.

¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsión

La participación de Juan, el concursante mexicano que ha conquistado a miles en el reto millonario de MrBeast, enfrenta ahora incertidumbre.

El caso ha dividido a los usuarios de redes sociales en dos bandos. Mientras un sector expresa solidaridad con la manicurista y critica la actitud de Lau Aldana, otro grupo de seguidores ha salido en defensa de la influencer, cuestionando la motivación detrás de la denuncia pública.

En Portada

Veteranos militares anuncian manifestaciones a nivel nacionalt
Nacionales

Veteranos militares anuncian manifestaciones a nivel nacional

11:26 AM, Abr 26
Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC en proceso para elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC en proceso para elección de Fiscal General

09:32 AM, Abr 26
Bernardo Arévalo envía mensaje a Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsalest
Nacionales

Bernardo Arévalo envía mensaje a Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsales

09:58 AM, Abr 26
Así cambió el clima en Guatemala durante este fin de semanat
Nacionales

Así cambió el clima en Guatemala durante este fin de semana

12:48 PM, Abr 26
El piloto guatemalteco Ian Rodríguez logra podio en el Campeonato Italiano GT Sprint GT3 en Imola t
Deportes

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez logra podio en el Campeonato Italiano GT Sprint GT3 en Imola

10:54 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos