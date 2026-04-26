Manicurista acusa a Lau Aldana: Respuesta sin filtros

Una joven manicurista encendió las redes sociales tras acusar a la generadora de contenido guatemalteca Lau Aldana de no cumplir con un acuerdo de canje por un servicio de uñas. La denuncia, hecha pública a través de redes sociales, derivó en una respuesta airada de la influencer. La guatemalteca, quien no solo negó los señalamientos sino que llamó "arrastrada" a la emprendedora, lo que avivó aún más la polémica y dividió a los usuarios en línea.
Según la versión de la manicurista, ella y Lau Aldana habían acordado un canje en el que la creadora de contenido recibiría el servicio de uñas a cambio de promoción en sus plataformas digitales. Sin embargo, asegura que la influencer la "dejó vendida" con un segundo juego de uñas, dejándola sin la difusión pactada y, por ende, sin el beneficio que esperaba obtener a cambio de su trabajo.
@alexdeejaygt
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Ante las acusaciones, la generadora de contenido Lau Aldana no tardó en dar su versión de los hechos. La creadora de contenido salió al frente del señalamiento y ofreció su propio relato de lo ocurrido, acompañado de pruebas que, según ella, respaldan su postura.
No obstante, fue el tono de su respuesta el que generó mayor controversia: al referirse a la manicurista como "arrastrada", la influencer desató una ola de críticas que superó incluso el debate original sobre el incumplimiento del canje.
Más de la polémica de Lau Aldana
Ambas partes han compartido capturas de pantalla y otros materiales como evidencia de sus respectivas versiones, aunque hasta el momento no hay una versión definitiva que zanje el conflicto. La situación se mantiene en disputa y sigue generando reacciones en plataformas como TikTok e Instagram.
El caso ha dividido a los usuarios de redes sociales en dos bandos. Mientras un sector expresa solidaridad con la manicurista y critica la actitud de Lau Aldana, otro grupo de seguidores ha salido en defensa de la influencer, cuestionando la motivación detrás de la denuncia pública.