 Fallece a los 83 años un miembro de Pink Floyd
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Muere integrante de Pink Floyd a los 83 años

La leyenda del saxofón que marcó la historia de Pink Floyd, murió hace unos días dejando un legado musical inmortal.

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Pink Floyd, Pink Floyd
Pink Floyd / FOTO: Pink Floyd

Dick Parry falleció el viernes 22 de mayo de 2026, noticia que fue anunciada por David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, a través de sus redes sociales.  El saxofonista de 83 años se convirtió en una figura fundamental dentro de la banda británica, aportando su talento instrumental a algunos de los álbumes más emblemáticos del rock progresivo.

David Gilmour compartió un emotivo mensaje en redes sociales expresando su dolor por la pérdida de su compañero. "Mi querido amigo Dick Parry murió esta mañana. Desde que tenía diecisiete años, he tocado en bandas con Dick en el saxofón, incluyendo Pink Floyd", escribió Gilmour.

El guitarrista destacó las cualidades musicales que hicieron único al saxofonista: "Su sensibilidad y tono hacen que su forma de tocar el saxofón sea inconfundible, una firma de enorme belleza conocida por millones". La carrera de Dick Parry dentro de Pink Floyd fue notable por su participación en discos que revolucionaron la música rock.

Colaboró en "The Dark Side of the Moon" y "Wish You Were Here", trabajos considerados fundamentales en la historia del rock.  Sus solos de saxofón en canciones como "Money", "Us and Them" y "Shine On You Crazy Diamond" se convirtieron en elementos distintivos que definieron el sonido de la banda.

Más de la muerte del integrante de Pink Floyd

Parry acompañó a Pink Floyd durante varias décadas, participando en giras internacionales que cimentaron la reputación de la agrupación a nivel mundial.  Una de las imágenes más recordadas de sus presentaciones en vivo muestra al músico interpretando "Shine On You Crazy Diamond" alternando entre dos saxofones, una postal visual que quedó grabada en la memoria de millones de fanáticos.

Tras confirmarse la noticia, distintas personalidades del mundo de la música expresaron sus condolencias.

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Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis fueron algunos de los que rindieron homenaje al saxofonista, destacando su importancia en las grabaciones de Pink Floyd.  La comunidad de seguidores del rock progresivo también utilizó las redes sociales para compartir recuerdos de Parry en el escenario.

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