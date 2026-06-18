 Argelino de la risa viral reaparece en el Mundial 2022

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

¿Lo recuerdas? El argelino de la risa más viral reapareció en pleno Mundial

El hombre argelino que se hizo viral en 2013 por su incontrolable risa durante una audición reapareció durante el partido entre Argelia y Argentina.

Compartir:
meme viral, Instagram
meme viral / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Mundial 2026 no solo ha sido escenario de encuentros emocionantes y goles memorables, sino también de momentos extradeportivos que capturan la atención global. 

Durante el partido entre Argelia y Argentina, las cámaras enfocaron a uno de los rostros más emblemáticos de la cultura digital: el argelino cuya carcajada se transformó en uno de los memes más reconocidos de internet desde 2013.

La imagen de este hombre volvió a viralizarse en plena copa del mundo al dejarse ver en las gradas, sosteniendo un retrato en mano y luciendo la misma expresión que, una década atrás, lo catapultó a la fama viral.

Instantáneamente, los espectadores y usuarios en redes sociales reaccionaron con entusiasmo y nostalgia ante la reaparición de este icónico personaje.

El fenómeno comenzó en una audición televisiva local de Argelia en 2013. Durante el programa, la risa espontánea e incontrolable del participante desató las risas de todos y rápidamente silenció cualquier otro protagonista de la noche.

El momento quedó registrado en video y, casi sin darse cuenta, su popularidad traspasó fronteras cuando el clip pasó a circular incesantemente por plataformas y redes sociales hasta alcanzar millones de vistas.

En pocos días, la risa de aquel hombre se transformó en material habitual de memes y compilaciones de humor. Su rostro inundó timelines alrededor del mundo y se estableció como uno de los memes más reconocibles de la década.

Desde entonces, cada mención o aparición suya provoca reacciones multitudinarias y un sentimiento de complicidad compartida entre quienes vivieron la era dorada de los videos virales.

Nostalgia y alegría en las tribunas mundialistas

La más reciente aparición de este célebre argelino en el estadio, durante uno de los partidos más esperados, activó inmediatamente la memoria colectiva de internet. Muchos usuarios evocaron recuerdos de tiempos en que los memes comenzaban a posicionarse como parte fundamental del entretenimiento digital y a conectar a audiencias de diversos países.

En redes sociales, los comentarios destacaron la permanencia de su característico gesto y la energía que transmite, pese al paso del tiempo.

Así, el encuentro entre Argelia y Brasil cobró un matiz especial: más allá de la emoción futbolística, el Mundial se convirtió también en escenario para revivir historias virales que siguen entreteniendo y sorprendiendo.

El Mundial, lejos de limitarse a su faceta deportiva, refuerza su papel como espacio multicolor para la convergencia de historias y referencias compartidas

En Portada

Agencias de la ONU buscan fondos para mitigar efectos de El Niño en Guatemala y otros 21 paísest
Nacionales

Agencias de la ONU buscan fondos para mitigar efectos de El Niño en Guatemala y otros 21 países

08:25 AM, Jun 18
Discusión en el tránsito termina con un muerto y un capturado en Mixcot
Nacionales

Discusión en el tránsito termina con un muerto y un capturado en Mixco

07:05 AM, Jun 18
MP renuncia a testigos técnicos en juicio contra exdiputadost
Nacionales

MP renuncia a testigos técnicos en juicio contra exdiputados

07:32 AM, Jun 18
Lionel Messi regala momento inolvidable a familia de un jugador de Argelia t
Universo Futbol

Lionel Messi regala momento inolvidable a familia de un jugador de Argelia

08:33 PM, Jun 17
Declan Rice rompe el silencio sobre el bullying que recibe por su parejat
Universo Futbol

Declan Rice rompe el silencio sobre el bullying que recibe "por su pareja"

07:36 PM, Jun 17

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar