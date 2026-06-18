Argelino de la risa viral reaparece en el Mundial 2022

El Mundial 2026 no solo ha sido escenario de encuentros emocionantes y goles memorables, sino también de momentos extradeportivos que capturan la atención global.
Durante el partido entre Argelia y Argentina, las cámaras enfocaron a uno de los rostros más emblemáticos de la cultura digital: el argelino cuya carcajada se transformó en uno de los memes más reconocidos de internet desde 2013.
La imagen de este hombre volvió a viralizarse en plena copa del mundo al dejarse ver en las gradas, sosteniendo un retrato en mano y luciendo la misma expresión que, una década atrás, lo catapultó a la fama viral.
Instantáneamente, los espectadores y usuarios en redes sociales reaccionaron con entusiasmo y nostalgia ante la reaparición de este icónico personaje.
El fenómeno comenzó en una audición televisiva local de Argelia en 2013. Durante el programa, la risa espontánea e incontrolable del participante desató las risas de todos y rápidamente silenció cualquier otro protagonista de la noche.
El momento quedó registrado en video y, casi sin darse cuenta, su popularidad traspasó fronteras cuando el clip pasó a circular incesantemente por plataformas y redes sociales hasta alcanzar millones de vistas.
En pocos días, la risa de aquel hombre se transformó en material habitual de memes y compilaciones de humor. Su rostro inundó timelines alrededor del mundo y se estableció como uno de los memes más reconocibles de la década.
Desde entonces, cada mención o aparición suya provoca reacciones multitudinarias y un sentimiento de complicidad compartida entre quienes vivieron la era dorada de los videos virales.
Nostalgia y alegría en las tribunas mundialistas
La más reciente aparición de este célebre argelino en el estadio, durante uno de los partidos más esperados, activó inmediatamente la memoria colectiva de internet. Muchos usuarios evocaron recuerdos de tiempos en que los memes comenzaban a posicionarse como parte fundamental del entretenimiento digital y a conectar a audiencias de diversos países.
En redes sociales, los comentarios destacaron la permanencia de su característico gesto y la energía que transmite, pese al paso del tiempo.
Así, el encuentro entre Argelia y Brasil cobró un matiz especial: más allá de la emoción futbolística, el Mundial se convirtió también en escenario para revivir historias virales que siguen entreteniendo y sorprendiendo.
El Mundial, lejos de limitarse a su faceta deportiva, refuerza su papel como espacio multicolor para la convergencia de historias y referencias compartidas