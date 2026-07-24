 Trump dice que Venezuela no está “preparada” para elecciones
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Trump dice que Venezuela todavía no está “preparada” para elecciones

El mandatario estadounidense reconoció que “ha habido muchos avances” y dijo que “Delcy (Rodríguez) ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido "avances" al respecto.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances", respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, EE. UU. anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.

Trump dijo este viernes que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

"Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso", insistió.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval - EFE

Trump aseguró que conoce muy bien el país desde hace mucho tiempo dado que fue dueño de Miss Universo, concurso en el que Venezuela "siempre lo hizo muy bien".

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington.

La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó el jueves desde Filipinas que la nobel de la paz "puede tener un rol" en la transición.

*Con información de EFE

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