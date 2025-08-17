La Feria de Jocotenango 2025 se despide este domingo

Los guatemaltecos viven las últimas horas de la Feria de Jocotenango, tomando en cuenta que este domingo 17 de agosto de 2025 es el último día de actividades, según lo anunciado por la Municipalidad de Guatemala. Esta actividad es parte de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.
En ese contexto, el jefe de la sección de seguridad e higiene del Seguro Social (IGSS), Maynor Mejía Andrade, compartió algunas recomendaciones para disfrutar de las actividades en este lugar. El experto pidió tener cuidado en la alimentación, especialmente cuando los consumidores son niños y adultos mayores.
Andrade pidió evitar los golpes de calor, hidratándose adecuadamente y pidió priorizar la seguridad vial. El galeno indicó que una de las primeras causas de riesgo en una feria es la alimentación de los menores y de las personas de mayore edad, porque "uno tiende a comprar la comida en la calle".
Uno tiene que percatarse de esto. Con los adultos también es importante la dieta que van a consumir, o sea, los alimentos, y por supuesto que consuman sus medicamentos prescritos previamente", señaló Maynor Mejía Andrade, del IGSS.
Consejos para la seguridad del visitante
En el tema de seguridad, el experto pidió tomar las medidas del caso para llegar a esos eventos, tomando en cuenta que para ellos es necesario transitar por la Calle Martí y por la zona 1 capitalina. "Todo se congestiona, entonces es importante que tome sus medidas, como el lugar dónde va a dejar su vehículo", describió.
Pidió poner atención a los posibles golpes de calor o insolación, describiendo que los niños tienen que ir bien resguardados, al igual que los adultos mayores. Para reducir riesgos, el galeno recomendó el uso de protector solar, gorras para protegerse del sol y consumir agua pura.
Atentos a la PNC
Mejía resaltó la importancia de identificar las áreas en donde se ubican los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). "Tener referencias de dónde están los policías, es importante para saber a quién recurrir en caso de un asalto o algún acontecimiento de este tipo", pronunció.
Al momento de usar vehículo, el profesional pidió que se verifique que esté en buenas condiciones mecánicas y si se usa transporte de terceros, pidió estar atentos a que el chofer esté en buenas condiciones para trabajar, porque "a veces se toman sus traguitos o están desvelados y eso no es lo más adecuado".
Además, pidió a los usuarios de motocicleta tener mucho énfasis en sus vehículos, recordando que estos medios "son solo para dos personas, no para tres, ni cuatro".
Además, es importante verificar los puntos de evacuación en caso de alguna emergencia", finalizó.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.