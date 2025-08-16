Actividad del volcán Santiaguito provoca caída de ceniza

De acuerdo con el Boletín Vulcanológico Especial (BESAN 075-2025) del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán Santiaguito registra el descenso de corrientes de densidad piroclástica desde el borde Oeste del domo, desplazándose hacia el flanco Suroeste. La actividad está vinculada al colapso de material acumulado en el complejo volcánico y sigue el cauce del río San Isidro, además del flujo de lava activo desde 2022.
El Insivumeh advirtió que estas corrientes podrían continuar en las próximas semanas o meses. Las columnas de gas y ceniza alcanzan hasta mil metros de altura y se desplazan hacia el Oeste y Suroeste, con un alcance de entre 30 y 60 kilómetros.
Como resultado, se reporta caída de ceniza en comunidades cercanas como San Marcos Palajunoj, Loma Linda, San Martín Sacatepéquez y Colomba, así como partículas finas en zonas más lejanas como La Reforma, El Quetzal, Coatepeque y Pajapita.
Recomendaciones por caída de ceniza
Las Coordinadoras para la Reducción de Desastres (Conred), en conjunto con el Insivumeh, mantienen el monitoreo de la actividad volcánica y recordaron a la población que, en caso de emergencia, puede comunicarse al número 119 de la Conred.
Recomendaciones para la población:
- Cubrir depósitos de agua, usar mascarilla y evitar actividades al aire libre en áreas con caída de ceniza.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conred e Insivumeh.
- Seguir indicaciones de las autoridades locales y tener listo un Plan Familiar de Respuesta.