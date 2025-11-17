Curruchiche defiende a la FECI: 'Soy el fiscal del pueblo'

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, defendió este lunes 17 de noviembre las acciones que se realizan de parte del Ministerio Público (MP), pues aseguró que se trabaja de manera objetiva investigando hechos criminales, aunque, en su opinión, a muchas personas no les guste eso.
Su pronunciamiento se dio en el marco de la conferencia de prensa donde se brindaron detalles sobre los avances en la investigación del caso "Unops: Corrupción Presidencial", recientemente revelado por esa unidad del ente investigador, donde se le preguntó por parte de los periodistas los motivos por los que se presenta en sus redes sociales como "el fiscal del pueblo".
El funcionario indicó que se hace llamar así porque en los mercados, centros comerciales, incluso en la 6ª avenida de la zona 1, es notorio que los guatemaltecos reconocen su trabajo. Aseguró que se puede dar cuenta de ello porque las personas "hasta se toman fotos" con él.
Incluso dijo que podría hacer un recorrido con la prensa en esas áreas para mostrar lo que afirmó que aseguró que de esa manera se podría evidenciar que es cierto lo que dice y "también los bots y netcenter que hay en redes sociales se podrán dar cuenta".
"Yo lo noto también en mis redes sociales, donde las personas también me felicitan por la labor que se está realizando en la institución. No solo me felicitan a mí, sino también a otros funcionarios del Ministerio Público", compartió.
Según sus palabras, se ha reconocido los avances "casualmente" a raíz de este caso Unops, donde se ha evidenciado, cómo un grupo de personas se habían concertado y asociado para defraudar "millones y millones" al erario del pueblo de Guatemala.
"En el MP se realizan muchas investigaciones criminales y hay quienes no están de acuerdo con ello. Por ejemplo, las personas vinculadas en este caso. (...) Soy el fiscal del pueblo y sé que a muchas personas no les gusta", enfatizó Curruchiche.
Jefe de FECI evita informar monto salarial
Durante la conferencia, a Curruchiche se le pidió información acerca del monto salarial que recibe, ante lo cual indicó que siempre la información queda a discreción de que se pueda proporcionar o no.
"Pero desde mi punto de vista no, porque se pone en riesgo la vida del fiscal, su familia y muchas personas. Yo considero que esa información no se debe proporcionar", expresó.
Agregó que el salario de una persona no se puede proporcionar y que "no es porque no quiera", sino que el artículo 24 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública no permite que se dé este tipo de datos.