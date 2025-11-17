 Curruchiche defiende a la FECI: 'Soy el fiscal del pueblo'
Nacionales

Curruchiche defiende acciones de la FECI y asegura que es "el fiscal del pueblo"

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, aseguró que hay personas que le piden tomarse fotos con él y lo felicitan por su labor.

Compartir:
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, defendió este lunes 17 de noviembre las acciones que se realizan de parte del Ministerio Público (MP), pues aseguró que se trabaja de manera objetiva investigando hechos criminales, aunque, en su opinión, a muchas personas no les guste eso.

Su pronunciamiento se dio en el marco de la conferencia de prensa donde se brindaron detalles sobre los avances en la investigación del caso "Unops: Corrupción Presidencial", recientemente revelado por esa unidad del ente investigador, donde se le preguntó por parte de los periodistas los motivos por los que se presenta en sus redes sociales como "el fiscal del pueblo".

El funcionario indicó que se hace llamar así porque en los mercados, centros comerciales, incluso en la 6ª avenida de la zona 1, es notorio que los guatemaltecos reconocen su trabajo. Aseguró que se puede dar cuenta de ello porque las personas "hasta se toman fotos" con él.

Incluso dijo que podría hacer un recorrido con la prensa en esas áreas para mostrar lo que afirmó que aseguró que de esa manera se podría evidenciar que es cierto lo que dice y "también los bots y netcenter que hay en redes sociales se podrán dar cuenta".

"Yo lo noto también en mis redes sociales, donde las personas también me felicitan por la labor que se está realizando en la institución. No solo me felicitan a mí, sino también a otros funcionarios del Ministerio Público", compartió.

Según sus palabras, se ha reconocido los avances "casualmente" a raíz de este caso Unops, donde se ha evidenciado, cómo un grupo de personas se habían concertado y asociado para defraudar "millones y millones" al erario del pueblo de Guatemala.

"En el MP se realizan muchas investigaciones criminales y hay quienes no están de acuerdo con ello. Por ejemplo, las personas vinculadas en este caso. (...) Soy el fiscal del pueblo y sé que a muchas personas no les gusta", enfatizó Curruchiche.

Jefe de FECI evita informar monto salarial

Durante la conferencia, a Curruchiche se le pidió información acerca del monto salarial que recibe, ante lo cual indicó que siempre la información queda a discreción de que se pueda proporcionar o no.

"Pero desde mi punto de vista no, porque se pone en riesgo la vida del fiscal, su familia y muchas personas. Yo considero que esa información no se debe proporcionar", expresó.

Agregó que el salario de una persona no se puede proporcionar y que "no es porque no quiera", sino que el artículo 24 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública no permite que se dé este tipo de datos.

En Portada

Guatemala suma 19 narcos detenidos en lo que va de 2025 para extradición a EE.UU.t
Nacionales

Guatemala suma 19 narcos detenidos en lo que va de 2025 para extradición a EE.UU.

03:04 PM, Nov 17
Luis Fernando Tena hace un balance de su proceso previo a enfrentar a Surinamt
Deportes

Luis Fernando Tena hace un balance de su proceso previo a enfrentar a Surinam

05:09 PM, Nov 17
Disney presenta el primer adelanto de live action de Moanat
Farándula

Disney presenta el primer adelanto de live action de Moana

05:57 PM, Nov 17
Caso Usac: Estudiantes son ligados a proceso por dos delitost
Nacionales

Caso Usac: Estudiantes son ligados a proceso por dos delitos

03:46 PM, Nov 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026#liganacionalSeguridad#64VueltaaGuateEstados UnidosPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos