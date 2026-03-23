 Japón abrirá fábrica de cables automotrices en Guatemala
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Empresa japonesa instalará una nueva fábrica de cables para automóviles en Guatemala

La fábrica generará más de 3 mil 500 puestos de empleo, según las autoridades.

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En 2027 será inaugurada en el país la segunda fábrica de cables eléctricos para automóviles de la corporación japonesa Yakazi., Gobierno de Guatemala
En 2027 será inaugurada en el país la segunda fábrica de cables eléctricos para automóviles de la corporación japonesa Yakazi. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala informó este lunes, 23 de marzo, que en septiembre del próximo año será inaugurada en el país la segunda fábrica de cables eléctricos para automóviles de la corporación japonesa Yakazi.

La fábrica, que hará arneses de cables eléctricos para vehículos del fabricante estadounidense Ford, según confirmó el Gobierno, generará más de 3.500 puestos de empleo, dijo en un acto oficial la ministra de Economía, Gabriela García.

El nuevo taller, cuya inversión no ha sido precisada, quedará instalado en el departamento (provincia) de San Marcos, en el suroeste del territorio.

"La construcción de una segunda planta de Yazaki en Guatemala es un hito que vale la pena resaltar, reconocer y celebrar (...) es una muestra de confianza en la economía global y en la economía guatemalteca", afirmó el mandatario, Bernardo Arévalo de León, durante el acto de presentación de la iniciativa.

En el acto, celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, también estuvieron presentes el embajador de Japón en Guatemala, Ryosuke Kuwana, y el encargado de negocios para la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett.

La ministra de Economía destacó que la nación centroamericana "sigue ganando espacio" en "el sector de manufactura" a nivel global. De igual manera, recordó que las inversiones de este tipo "generan oportunidades" para la población.

La funcionaria recalcó que "Guatemala mantiene una base macroeconómica sólida" y ello provoca "confianza en los inversionistas". Además, puntualizó que espera "crear las condiciones" para que más empresas se instalen en el territorio.

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