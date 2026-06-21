Suchitepéquez en alerta amarilla por condiciones climáticas

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez informó que ese territorio fue declarado en alerta amarilla este domingo, 21 de junio de 2026, de conformidad con las evaluaciones técnicas realizadas por las instituciones competentes y los lineamientos emitidos por el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
Por medio de un comunicado, las autoridades explicaron que "esta disposición responde a la evolución de las condiciones meteorológicas y a la disminución de los factores de riesgo que motivaron la declaratoria anterior, conforme a los procedimientos establecidos para la gestión integral del riesgo de desastres".
Las instituciones que integran la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (CODRED) continúan desarrollando acciones de monitoreo, vigilancia, comunicación y coordinación interinstitucional, manteniendo especial atención sobre cualquier situación que pueda representar riesgo para la población", agregaron las autoridades del departamento de Suchitepéquez.
Según el departamento de pronósticos del Insivumeh, para las próximas horas se podrían presentar lluvias en el territorio nacional debido al ingreso de humedad desde ambos litorales.
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No descartan lluvias en las próximas horas
Pese al calor en varios sectores del país, el ente de pronósticos no descartó lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche de este domingo, 21 de junio de 2026. La entidad señaló que las precipitaciones podrían presentarse desde el sur hacia el centro del país, así como en el Caribe y en parte de la Franja Transversal del Norte.
"En Petén predominará la nubosidad dispersa", declararon, acerca del pronóstico del tiempo para la tarde.
El Insivumeh pidió a los guatemaltecos tener precaución ante posibles crecidas de ríos, inundaciones, descensos de lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa como derrumbes, aludes y deslizamientos con tierra y escombros, entre otros.
Para las próximas horas también hay probabilidad de que se formen tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, comunicó el Insivumeh.