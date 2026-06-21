 Suspenden búsqueda de desaparecido en Laguna de Ayarza

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
89
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Suspenden las tareas de búsqueda de un hombre desaparecido en Laguna de Ayarza

El pasado sábado, los bomberos encontraron el vehículo, pero sin personas en el interior. La víctima habría caído desde el viernes.

Compartir:
Las condiciones del clima impidieron continuar con las tareas este domingo., Bomberos Voluntarios.
Las condiciones del clima impidieron continuar con las tareas este domingo. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los cuerpos de rescate frenaron la búsqueda de un hombre desaparecido en la Laguna de Ayarza, con resultados negativos, indicando que hay adversidades climáticas en el departamento de Santa Rosa. Este domingo, 21 de junio de 2026, se cumplieron tres días de los trabajos de ubicación en la zona.

Fue el viernes pasado cuando se reportó la desaparición de Edy Estuardo Adonis Cordero, de 35 años, quien cayó desde un precipicio de aproximadamente 220 metros de altura, hacia las aguas de la Laguna de Ayarza.

Elementos especializados del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala trabajan en la Laguna de Ayarza desde que se reportó el percance. Los rescatistas desplegaron intensas labores de rastreo y rescate en la zona.

Sin embargo, los rescatistas expresaron que las condiciones climáticas empeoraron de manera drástica y el ingreso de una fuerte tormenta obligó a los mandos de socorro a suspender temporalmente las maniobras, para salvaguardar la integridad física del personal técnico.

En otras noticias: Gobernación departamental confirmó que Suchitepéquez fue declarado en alerta amarilla tras varias evaluaciones técnicas.

Suchitepéquez en alerta amarilla por condiciones climáticas

Gobernación departamental confirmó que Suchitepéquez fue declarado en alerta amarilla tras varias evaluaciones técnicas.

Reanudarán operaciones en la Laguna de Ayarza

Los cuerpos de rescate informaron que, a pesar de los esfuerzos coordinados por agua y tierra, el afectado aún no ha sido ubicado.

Las autoridades informaron que las tareas de localización y los patrullajes subacuáticos se reanudarán a primera hora del próximo lunes, ampliando el perímetro de exploración.

Asimismo, indicaron que irán hacia nuevos sectores del manto acuífero y sus alrededores, para encontrar al desaparecido.

El pasado sábado, los rescatistas encontraron el carro en el que se conducía el hombre que permanece desaparecido. Sin embargo, en su interior no había ninguna persona, confirmaron los cuerpos de rescate.

Hombres rana de Bomberos Voluntarios trabajan en las labores de búsqueda y rescate con equipo especial para encontrar al hombre que ocupaba el automóvil hallado en el fondo del manto acuífero.

En Portada

Tiroteo en zona 1 deja dos fallecidos; presunto sicario queda heridot
Nacionales

Tiroteo en zona 1 deja dos fallecidos; presunto sicario queda herido

01:53 PM, Jun 21
Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombiat
Internacionales

Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombia

06:44 PM, Jun 21
Incendio consume cuatro locales comerciales en el Castillo de San Felipet
Nacionales

Incendio consume cuatro locales comerciales en el Castillo de San Felipe

03:01 PM, Jun 21
Suspenden las tareas de búsqueda de un hombre desaparecido en Laguna de Ayarzat
Nacionales

Suspenden las tareas de búsqueda de un hombre desaparecido en Laguna de Ayarza

06:37 PM, Jun 21
EUGenio llega a los hogares: familia guatemalteca celebra el Día del Padre con temática de Universo Futbolt
Universo Futbol

EUGenio llega a los hogares: familia guatemalteca celebra el Día del Padre con temática de Universo Futbol

06:24 PM, Jun 21

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicouniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar