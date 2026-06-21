Suspenden búsqueda de desaparecido en Laguna de Ayarza

Los cuerpos de rescate frenaron la búsqueda de un hombre desaparecido en la Laguna de Ayarza, con resultados negativos, indicando que hay adversidades climáticas en el departamento de Santa Rosa. Este domingo, 21 de junio de 2026, se cumplieron tres días de los trabajos de ubicación en la zona.
Fue el viernes pasado cuando se reportó la desaparición de Edy Estuardo Adonis Cordero, de 35 años, quien cayó desde un precipicio de aproximadamente 220 metros de altura, hacia las aguas de la Laguna de Ayarza.
Elementos especializados del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala trabajan en la Laguna de Ayarza desde que se reportó el percance. Los rescatistas desplegaron intensas labores de rastreo y rescate en la zona.
Sin embargo, los rescatistas expresaron que las condiciones climáticas empeoraron de manera drástica y el ingreso de una fuerte tormenta obligó a los mandos de socorro a suspender temporalmente las maniobras, para salvaguardar la integridad física del personal técnico.
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Reanudarán operaciones en la Laguna de Ayarza
Los cuerpos de rescate informaron que, a pesar de los esfuerzos coordinados por agua y tierra, el afectado aún no ha sido ubicado.
Las autoridades informaron que las tareas de localización y los patrullajes subacuáticos se reanudarán a primera hora del próximo lunes, ampliando el perímetro de exploración.
Asimismo, indicaron que irán hacia nuevos sectores del manto acuífero y sus alrededores, para encontrar al desaparecido.
El pasado sábado, los rescatistas encontraron el carro en el que se conducía el hombre que permanece desaparecido. Sin embargo, en su interior no había ninguna persona, confirmaron los cuerpos de rescate.
Hombres rana de Bomberos Voluntarios trabajan en las labores de búsqueda y rescate con equipo especial para encontrar al hombre que ocupaba el automóvil hallado en el fondo del manto acuífero.