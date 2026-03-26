 Súper Deportivo: Resumen del 26 de marzo de 2026
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Súper Deportivo: Resultados fecha FIFA

 Hoy en el Súper Deportivo seguimos con la cobertura del Argelia vs. Guatemala, resultados de la fecha FIFA, y, en las entrevistas de Liga Nacional presentamos a Álvaro García, técnico de Achuapa; y a Jonathan Pozuelos, jugador de Mixco.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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