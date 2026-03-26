Súper Deportivo: Resumen del 26 de marzo de 2026

Hoy en el Súper Deportivo seguimos con la cobertura del Argelia vs. Guatemala, resultados de la fecha FIFA, y, en las entrevistas de Liga Nacional presentamos a Álvaro García, técnico de Achuapa; y a Jonathan Pozuelos, jugador de Mixco.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.