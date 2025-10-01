Video del supuesto llanto de La Llorona se vuelve viral

Un video compartido en TikTok por un joven baterista de Guanajuato, México, ha generado debate en redes sociales, luego de que asegurara haber grabado el supuesto llanto de La Llorona, figura legendaria presente en el folclore de varios países de Latinoamérica.
La publicación, realizada por el usuario Oso polar Drums (@maximoulises777), muestra al joven caminando por calles solitarias durante la noche, mientras a lo lejos se escuchan perros ladrar y un lamento que él atribuye al espectro de La Llorona. "¿Qué es eso?", se le escucha decir con evidente nerviosismo mientras enfoca la cámara hacia los callejones cercanos.
El clip, que ya supera las 4.6 millones de reproducciones y más de 2 mil 700 comentarios, provocó reacciones encontradas entre los internautas. Algunos señalaron que podría tratarse del aullido de un perro o de un ruido ambiente, mientras que otros compartieron anécdotas propias relacionadas con experiencias paranormales. Incluso, varios recordaron el dicho popular: "si la escuchas lejos, está cerca; y si la escuchas cerca, está lejos".
@maximoulises777
pensándolo bien me voy a quedar a mimir con ella 🥹🤣🤣 #llorona #terror #paranormal #miedo #gto♬ sonido original - 𝗼𝘀𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗱𝗿𝘂𝗺𝘀
Un segundo video con más contexto
Tras la viralización del primer clip, el joven publicó una segunda grabación en la que relató con mayor detalle lo sucedido. Explicó que, antes de escuchar el presunto lamento, los perros de la zona comenzaron a ladrar de manera insistente y que sintió escalofríos en la espalda.
En esta ocasión, caminó por otra ruta de Guanajuato, alrededor de las 23:30 horas, cuando todavía había personas transitando en las calles. Aunque se notaba nervioso, regresó al sitio donde habría escuchado el supuesto llanto. Allí no ocurrió nada extraño, por lo que bromeó diciendo: "Nos vamos a hacer influencers cazando brujas".
@javierpapiringolopez
#lallorona #paranormal #llorona #llantodelallorona #leongto #mexico #miedo #Terror #noche #rio #guanajuato #leonguanajuato #contenido♬ sonido original - Javier López
La leyenda que trasciende generaciones
La Llorona es uno de los mitos más difundidos en México y otros países de América Latina. Según la tradición oral, se trata de una mujer que vaga por las noches llorando por sus hijos, con apariciones que suelen estar acompañadas de lamentos escalofriantes.
Aunque la mayoría de los usuarios se mostraron incrédulos, la publicación reavivó el interés en torno a la leyenda y alimentó el debate sobre lo sobrenatural en plataformas digitales.