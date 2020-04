Una entrevista particular a Xavi Hernández

El histórico mediocampista del Barcelona, Xavi Hernández ha vuelto a criticar al Real Madrid públicamente en una entrevista, no es la primera vez que lo hace frente a las cámaras.

Ayer, en el canal de Youtube del reconocido youtuber español, DjMariio fue publicada una entrevista al ahora estratega del Al Saad de la liga Catarí, fueron varios temas los que se tocaron en dicho diálogo.

Xavi comentó la gran vida que lleva en Catar, su familia, el coronavirus y la disputa entre el Real Madrid y Barcelona.

Xavi Hernandez believes his former club #FCBarcelona ‘cannot rely on that historic luck’ that other clubs such as #RealMadrid ‘have enjoyed’ https://t.co/iowz5ujXRn pic.twitter.com/4nIpqSqRR4

— footballespana (@footballespana_) April 14, 2020