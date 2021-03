Investigan vacunación de estudiantes de primer y segundo año de medicina

La ministra de Salud, Amelia Flores, reveló que estudiantes de medicina que aparentemente no tienen contacto con pacientes fueron vacunados contra el Covid-19, por lo que se le da seguimiento al tema.

Ello en referencia al caso del jefe edil de Villa Canales, Julio Marroquín, quien recibió la primera dosis contra el coronavirus tras “autonombrarse” como director de clínicas municipales.

De acuerdo con Flores, ayer se recibió la denuncia relacionada con que se habría inmunizado a los universitarios, a pesar de no ser parte de la primera línea de atención de la pandemia.

“Estamos vacunando a personas que han estado en su casa al lado de una computadora”, expuso.

“Algunos dicen que no tienen ninguna importancia, yo si le veo importancia. Más aún cuando son muchachos que se están formando y deben formarse con ética profesional y personal”, agregó.

La titular de Salud aseguró que ya se están haciendo todas las investigaciones relacionadas al caso.

Indicó que desde el inicio se habló con las universidades para indicarles que quienes debían ser vacunados eran los estudiantes que están dentro de las áreas hospitalarias.

Por ello, se busca comprobar si los beneficiados están haciendo prácticas en algún centro asistencial.

Se trabaja con los decanos para conocer el pensum de cada uno de ellos y en qué grado los colocaron en cuanto al riesgo para incluirlos en el plan de vacunación.

“No es justo que las personas que no están en primera línea o cercanas de pacientes estén cometiendo estos actos en los que dejan sin oportunidad de vacuna al personal que de verdad tiene esta cercano a ellos”, enfatizó Flores.

Asimismo, consideró el tema como muy preocupante, pues tiene consecuencias en el resto de la población que debe ser vacunada. Especialmente porque todavía se tienen médicos que no han recibido ni siquiera la primera dosis.

La ministra también habló específicamente del caso del alcalde de Villa Canales.

A su criterio, al haberse nombrado como trabajador incluido en la primera línea de atención de la pandemia habría cometido fraude.

“Porque no me puedo identificar como personal que dirige una clínica cuando esta no es mi ocupación”, señaló.