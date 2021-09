Hospital de Chiquimula sin espacios para pacientes con Covid-19

Al igual que el hospital de Zacapa, el de Chiquimula se quedó sin espacios para poder seguir atendiendo a pacientes positivos de Covid-19.

Según explicó el director del centro asistencial, Gabriel Xitumul, en el lugar se cuenta con 46 camas para las personas contagiadas en el virus.

Y estas únicamente van quedando vacías cuando algún paciente muere. Además, son ocupadas casi de forma inmediata luego de ello, expuso.

“Es bien difícil. Nosotros cerramos nuestra área Covid-19 porque ya no hay lugar. No es que no queramos recibir pacientes, es que no hay (espacios libres)”, destacó.